Entradas de cine a dos euros para mayores de 65 años

Antonio mira la cartelera del cine que hay en su barrio. Duda si ver las películas 'Civil War' o 'Siempre nos quedará mañana'. Es martes y desde hoy y hasta finales de año en nuestro país, este día de la semana Antonio y todos los mayores de 65 años pueden comprar una entrada de cine por solo dos euros. Este precio reducido es consecuencia del programa 'Cine Senior' que según explica el Ministerio de Cultura, "fomenta el derecho de acceso a la diversidad cultural de las personas de 65 años". Para esta segunda edición de 'Cine Sénior' el Gobierno a destinado 12 millones de euros, un 20% más que en su primera edición en 2023. El dinero llegará a 420 salas de cine que se adherido al programa de forma directa en forma de subvención.

"Me parece estupenda esta medida" -nos confiesa Antonio, que aún no ha decidido qué película ver- "He venido ya a comprar entradas, porque empieza ya". Otra espectadora mayor de 65 años nos confiesa cuando le contamos la medida: "Tenemos derechos los mayores a poder ver el cine como antes. Y a veces no se puede pagar", nos dice otra señora. "Me parece perfecto. Si antes venía con frecuencia ahora voy a venir con más gusto", nos cuenta

Éxito pasada edición

Según datos de FECE, la Federación de Exhibidores Cinematográficos Españoles, durante la pasada campaña, el martes fue el día de la semana en el que más se incrementó la asistencia general al cine. Creció cerca de un 50% respecto a los martes del mismo periodo del año anterior: de los 2.721.855 espectadores totales los martes en 2022, a los 4.092.992 espectadores totales los martes en 2023. Durante esa primera campaña de 'Cine Sénior', que tuvo lugar entre julio y diciembre de 2023, se registró la asistencia de un total de 924.724 espectadores sénior, lo que supuso un promedio del 25,5% sobre el total de 3.663.676 entradas vendidas. En el mejor martes de la campaña, según FECE, se llegó a alcanzar una asistencia de espectadores sénior del 51% del total de entradas vendidas.

Como novedad, este año las entradas podrán adquirirse en taquilla de forma presencial o por medios electrónicos.

Vuelta al cine tras la pandemia

La medida ‘Cine Sénior’, impulsada desde 2023 por el Gobierno, partió de la idea de que las salas de cine "desempeñan un papel cultural, social y económico crucial, tanto para la industria cinematográfica como para las ciudades en las que se encuentran", explican desde el Ministerio de Cultura. Además con la consolidación de las plataformas de contenido en streaming y, sobre todo el impacto de la pandemia de la COVID-19, se ha hecho patente la necesidad de establecer una política pública de incentivo para recuperar y reintroducir hábitos cinematográficos en el público.

Tras la pandemia, según una encuesta de la Federación de Cines de España (FECE), de todas las franjas de población, se detectó que las personas mayores de 65 años destacaban por ser el colectivo que más estaba tardando en retomar los hábitos de asistencia al cine en salas previos a la COVID-19. Así, se observaron notables diferencias entre franjas de edad: si el 49,3% de las personas de 20 a 24 años acudió al menos una vez al año al cine entre 2021 y 2022, ese porcentaje caía hasta el 6% en la población de más edad.

Hablando en Plata

Hablando en Plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com