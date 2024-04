Polémica en Pamplona: el Ayuntamiento ofrece billetes de autobús gratis a las personas sin techo para que dejen la ciudad

Los albergues para las personas sin techo no dan a basto y ya no quedan plazas en ellos. Por este motivo, el Ayuntamiento de Pamplona va a repartir billetes de autobús gratis para quienes quieran irse de la ciudad. El lugar de origen no importa, ya que lo que se busca es que estas personas puedan conseguir nuevas oportunidades en otro sitio.

A ella pueden acceder todos aquellos que vivan en la capital, no tengan trabajo y se encuentren en situación de exclusión social. Una medida que ha dividido a los pamploneses. "Me parece bien", dice un hombre, mientras que un chico piensa que "no es la solución".

Son muchos los que opinan que esta decisión está lejos de ayudar a quienes más lo necesitan y que realmente "se los quieren quitar de encima". Desde el Ayuntamiento insisten en que no es un caso asilado, ya que casi todas las ciudades españolas llevan esta práctica a cabo cuando los albergues están llenos.

"Les tienen que dar techo y no un autobús para que se vayan", ha dicho una mujer. Sin embargo, estos billetes se proporcionan con el objetivo principal de ofrecer oportunidades y evitar que pasen la noche en la calle.

A pesar de esta medida, hay quienes deciden seguir en la ciudad: "mi opción es quedarme acá", dice una de las personas sin techo a las que va dirigida.

Elche peina sus calles para ofrecer soluciones a las personas sin techo

El sinhogarismo ha crecido en España un 25% desde la crisis económica de 2008 y con la pandemia de la Covid. Para poner en marcha acciones que mejoren la calidad de vida de los sin techo y buscar una salida que les dé una nueva oportunidad se ha puesto en marcha un programa piloto promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030.

Elche, como muchas otras ciudades españolas que se han sumado a la iniciativa, ha realizado una batida palmo a palmo para hacer un recuento real de la situación en sus calles. 100 voluntarios de ONGs como Cruz Roja o Cáritas han recorrido los barrios en grupos de cinco personas. Todos el mismo día y a la misma hora para no dejar ni un metro por revisar.

Edad, si tienen familiares o si han sido agredidos en el último mes son algunas de las cuestiones que los voluntarios formulan a todos aquellos que acceden a colaborar. En los listados que ya manejan las ONGs hay un alto porcentaje de sin techo con problemas de salud mental y adicciones. Llama la atención cómo algunos de los participantes de este recuento confiesan ser conscientes de sus problemas de salud, pero no visitan a un médico por miedo al rechazo social. La invisibilidad y la estigmatización del colectivo son dos de los factores que pretende atajar la iniciativa.

Los datos oficiales que se barajan a día de hoy alertan de un incremento de jóvenes en las calles. El 77% de las personas sin hogar son hombres. Más de la mitad son menores de 45 años y un 65% tienen estudios superiores.

