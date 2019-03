Sanidad recomienda no vacunar a los niños contra la gastroenteritis por rotavirus

La vacuna comenzó a administrarse hace cuatro años, y en el mundo ya hay 60 millones de niños vacunados contra la gastroenteritis por rotavirus y de momento no ha habido problemas.



Los que ya están afectados no deben preocuparse, porque según Sanidad no hay datos que puedan sugerir que se han producido daños, y por lo tanto tampoco es necesario un seguimiento.



Los fragmentos encontrados son inocuos y dicen los pediatras que no afecta a la seguridad ni a la eficacia de dicha vacuna.



Previene algunos casos de gastroenteritis por rotavirus, pero este no es un problema grave en España, por lo que la vacuna no es obligatoria en ninguna comunidad autónoma.



Ahora se ha paraliza la salida de lotes hasta nueva orden.