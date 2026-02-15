¿Sabría cómo actuar en un incendio, una inundación o un accidente de tráfico? "Protégete", la guía de emergencias gratuita responde

"Tener un plan no garantiza el éxito. No tenerlo significa el fracaso": Teniente Coronel Manolo Cámara. Esta es una de las citas del ideólogo de esta Guía, LuisSerrano, Portavoz de Emergencias 112. No se trata de ver peligros allí por donde vamos, pero sí de estar preparados por si aparecen, resume Serrano. Cuando Filomena dejó centenares de coches atrapados y personas sin poder salir de casa porque la nieve impedía la circulación, nadie tenía una pala para retirar la nieve. Hoy, ¿cuántos de ustedes han comprado una pala? Luis Serrano la lleva en el maletero de su coche, y tiene otra en casa. Lleva también un torniquete, una llave para romper el cristal, una mochila con comida, agua, ropa de abrigo, calzado de repuesto, un botiquín, pero advierte, de poco sirve llevar el botiquín si no sabes usarlo. Hay que saber utilizar los elementos de primeros auxilios. Para esto sirve esta guía, que han tardado cuatro años en materializar con todo el altruismo del mundo.

Un caso real

Pongamos otro ejemplo, un incendio en una vivienda de varios pisos. Los nervios son todos los diablos que nos hacen actuar incorrectamente. El fuego se inició en un segundo piso, cuenta Luis Serrano, las habitantes del piso salieron corriendo dejando las puertas abiertas. El humo y los gases se expanden por el hueco de la escalera y todas las plantas. Una madre y un hijo del tercero intentan huir, salen del piso. El humo es tan denso que se pierden, se desorientan y los bomberos los encuentran sin conocimiento en el rellano. Son trasladados al hospital, pero el niño fallece al día siguiente. Si se hubiesen quedado dentro de la casa, con puertas cerradas y humedecidas y se hacen visibles a la calle, asomándose a las ventanas, por ejemplo, lo más probable es que los servicios de emergencias les hubiesen encontrado con una intoxicación leve. Esto no es ciencia exacta y repite Serrano la frase de su amigo el Teniente Coronel Manolo Cámara: "Tener un plan no garantiza el éxito. No tenerlo significa el fracaso". No hay que ver peligros por todos los sitios, pero sí es bueno saber reconocerlos si llegan y a esto nos puede ayudar la guía "Protégete", dice el experto en emergencias.

Plan de emergencias familiar

La Guía propone un juego:¿sabría usted sacar a toda su familia de casa sin luz y con fuego?, ¿sabría dónde tiene las llaves para abrir puertas?, ¿sabría recorrer los pasillos hasta la salida sin ver?, ¿quién se encarga de cerrar la casa?, ¿quien se ocupa de los más pequeños, de los más vulnerables, de las mascotas?¿dónde y qué documentos tengo que llevar?. Esta Guía propone jugar tapar los ojos y realizar una evacuación ordenada de toda la familia en la que un miembro supervisa toda la situación. Es un juego, que puede salvar vidas una vez que está interiorizado y protocolizado.

No todo vale para la autodefensa

Un robo en casa con moradores dentro. El ladrón lleva un palo. ¿Puede el dueño defenderse con una escopeta de caza? Puede, pero si el caco es herido, quien sale perdiendo es el dueño de la vivienda. Lo principal es preservar la vida. Lo explica Silvia Escorial, jefa de la Sala de Operaciones Madrid 112 y ex policía. Ella es la encargada también de explicar como actuar en disturbios, atentados y conflictos bélicos. Ester Armela, médico jefa de guardia del Servicio de Urgencia Médica SUMMA112 se encarga de la parte de la Guía sobre primeros auxilios, cómo usar un botiquín, cómo actuar ante un golpe de calor, atragantamiento... algo que todos deberíamos saber y que sería maravilloso, que desde pequeños en el colegio nos lo enseñaran y se practicara cada año.

Un incendio forestal

No todos los desastres nos van a afectar, ni podemos prepararnos para todos ellos, por eso se puede consultar la Guía a demanda, al grano de lo que nos interesa. Un incendio forestal, por ejemplo, las llamas nos sorprenden caminando por el monte. El fuego se extiende más rápidamente cumbre arriba y cuando toca cima su expansión se ralentiza, la mejor opción para escapar del peligro es salir por los flancos de la cima. Lo explica en la guía Ángel Sevillano un experto bombero que ha sido uno de los fundadores del Grupo Especial de Rescate en Altura regional (GERA) y como él nos ha respondido: "si quieres saber más, lee la guía". Pues en ello estamos. Gracias.

