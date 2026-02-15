Muere la artista drag malagueña, Coca Boom, a los 28 años

El drag malagueño y nacional está de luto tras conocerse la muerte de David Parra, conocido artísticamente como Coca Boom, a los 28 años. La joven se hizo muy conocida gracias a su talento sobre el escenario, pero también por ser una de las diseñadoras de los trajes del resto de sus compañeras.

Sus compañeras y la alcaldesa de Torremolinos lloran su muerte

Precisamente, muchas de sus compañeras se han despedido de ella en sus redes sociales. Entre ellas, la célebre Pink Chadora, de Drag Race España, lamentaba su muerte y se despedía asegurando que la dolía "en el alma" no haberse podido "despedir de ella".

Asimismo, ha detallado que le "habría encantado recordarle una vez más con la admiración que le tenía" y ha afirmado que "ojalá pudiera sentir la mitad de esa admiración por sí misma".

Ha continuado su mensaje asegurando que "algunas personas no son conscientes del brillo que tienen ni de todas las cosas buenas que ofrecen al mundo". Por otro lado, ha destacado varias cualidades de ella destacando que era "buena" y "generosa".

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, también ha detallado que Coca Boom era "un referente" para la localidad. Tal y como ha avanzado en sus redes sociales: "Lamentablemente, comparto con vosotros una tristísima noticia, de esas que nunca querría dar. Ha fallecido Coca Boom, artista y referente para su ciudad, Torremolinos".

Del mismo modo, ha asegurado que todos sus pensamientos y oraciones están "con sus familiares y amigos", a quienes "no puede transmitirles más" que su "abrazo más sincero" y el "pesar más profundo".

Quién era Coca Boom

Coca Boom nació en el municipio malagueño de Torremolinos, donde se dio a conocer. En cuanto a su trayectoria, participó en la II Gala Drag de Sevilla, compitiendo en la primera temporada de 'Regias del Drag España', un spin off español del programa mexicano 'Regias del Drag'.

También colaboró en la segunda edición de la gala drag 'The Queen Deluxe' de Huelva. Más allá de su faceta drag, también trabajó como azafata en un aeropuerto.

