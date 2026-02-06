Manuel Regueiro, sobre las inundaciones en Grazalema: "No hay riesgo de colapso"

La situación en Andalucía tras la borrasca Leonardo sigue siendo muy preocupante: en Málaga sigue la búsqueda de una mujer desaparecida, el Guadalquivir ha superado en la mañana de este viernes los 5,60 metros, y más de 7.000 personas han sido desalojadas.

Uno de los más afectados ha sido Grazalema, en Cádiz, donde el agua salía hasta por los enchufes de las casas, y donde las autoridades ordenaron el desalojo completo del municipio. Pero, ¿existe realmente riesgo de colapso en Grazalema?, ¿Deben estar preocupados los vecinos que han sido desalojados?, Manuel Regueiro, consejero oficial de geólogos, ha resuelto todas las dudas en una entrevista en Antena 3.

El experto ha mandado un mensaje tranquilizador para la población, afirmando que "no existe riesgo de colapso" en Grazalema, ya que tiene 450 años "y esta es su tercera inundación grave", después de las de 1919 y 1964. Al geólogo le parece bien que se haya desalojado a toda la población, pero asegura que "en el momento que pare de llover, ya no se escucharán ruidos del agua a presión".

"Lo que tiene Grazalema es como un alcantarillado natural"

Según ha explicado Manuel Regueiro en Antena 3 Noticias: "Lo que tiene Grazalema por debajo es como un sistema de alcantarillado natural, que cuando se producen inundaciones en cualquier pueblo de España, y el alcantarillado no consigue desaguar todo el agua, pues sale por cualquier sitio, y aquí lo que ocurre es que el agua intenta salir por cualquier grietecilla. Y eso ha hecho que esté todo el pueblo inundado, porque la presión del agua es demasiado grande, y produce estos ruidos del agua circulando, pero tampoco hay que exagerar".

A la pregunta de Manu Sánchez de si la evacuación de la población estaría plenamente justificada, el experto asegura que se ha producido debido a lo que está viviendo España en los últimos tiempos tras la tragedia de la DANA, lo que hace que "los periódicos estén más tensos por lo que pueda pasar", por lo que considera lógico "aplicar estas medidas de prevención", ya que es mucho más seguro el desalojo, que haberse quedado en sus casas y que se hubiese producido "una caída de un edificio", por lo tanto, para el geólogo, "es mejor prevenir que curar".

"Habrá más inundaciones"

Con la de este año, ya van tres inundaciones graves en la Sierra de Grazalema, y según Manuel Regueiro, "se producirán más". Esto es así, porque es una sierra donde las precipitaciones son proclives a que se puedan producir inundaciones, por lo tanto "habría que estudiar las zonas donde el subsuelo pueda tener los primeros indicios de un posible hundimiento, para prevenirlo".

El experto explica que aunque ya se hayan hecho numerosos estudios en la zona afectada, "hay que intensificarlos", para que cuando se produzca la próxima inundación "estemos perfectamente preparados".

