Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

BORRASCA LEONARDO

Manuel Regueiro, sobre las inundaciones en Grazalema: "No hay riesgo de colapso"

El consejero oficial de geólogos explica que es la tercera inundación que sufre el municipio gaditano en 450 años, y advierte en Antena 3 Noticias de que "habrá más".

Geólogo

Manuel Regueiro, sobre las inundaciones en Grazalema: "No hay riesgo de colapso" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

La situación en Andalucía tras la borrasca Leonardo sigue siendo muy preocupante: en Málaga sigue la búsqueda de una mujer desaparecida, el Guadalquivir ha superado en la mañana de este viernes los 5,60 metros, y más de 7.000 personas han sido desalojadas.

Uno de los más afectados ha sido Grazalema, en Cádiz, donde el agua salía hasta por los enchufes de las casas, y donde las autoridades ordenaron el desalojo completo del municipio. Pero, ¿existe realmente riesgo de colapso en Grazalema?, ¿Deben estar preocupados los vecinos que han sido desalojados?, Manuel Regueiro, consejero oficial de geólogos, ha resuelto todas las dudas en una entrevista en Antena 3.

El experto ha mandado un mensaje tranquilizador para la población, afirmando que "no existe riesgo de colapso" en Grazalema, ya que tiene 450 años "y esta es su tercera inundación grave", después de las de 1919 y 1964. Al geólogo le parece bien que se haya desalojado a toda la población, pero asegura que "en el momento que pare de llover, ya no se escucharán ruidos del agua a presión".

"Lo que tiene Grazalema es como un alcantarillado natural"

Según ha explicado Manuel Regueiro en Antena 3 Noticias: "Lo que tiene Grazalema por debajo es como un sistema de alcantarillado natural, que cuando se producen inundaciones en cualquier pueblo de España, y el alcantarillado no consigue desaguar todo el agua, pues sale por cualquier sitio, y aquí lo que ocurre es que el agua intenta salir por cualquier grietecilla. Y eso ha hecho que esté todo el pueblo inundado, porque la presión del agua es demasiado grande, y produce estos ruidos del agua circulando, pero tampoco hay que exagerar".

A la pregunta de Manu Sánchez de si la evacuación de la población estaría plenamente justificada, el experto asegura que se ha producido debido a lo que está viviendo España en los últimos tiempos tras la tragedia de la DANA, lo que hace que "los periódicos estén más tensos por lo que pueda pasar", por lo que considera lógico "aplicar estas medidas de prevención", ya que es mucho más seguro el desalojo, que haberse quedado en sus casas y que se hubiese producido "una caída de un edificio", por lo tanto, para el geólogo, "es mejor prevenir que curar".

"Habrá más inundaciones"

Con la de este año, ya van tres inundaciones graves en la Sierra de Grazalema, y según Manuel Regueiro, "se producirán más". Esto es así, porque es una sierra donde las precipitaciones son proclives a que se puedan producir inundaciones, por lo tanto "habría que estudiar las zonas donde el subsuelo pueda tener los primeros indicios de un posible hundimiento, para prevenirlo".

El experto explica que aunque ya se hayan hecho numerosos estudios en la zona afectada, "hay que intensificarlos", para que cuando se produzca la próxima inundación "estemos perfectamente preparados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Grazalema registra temblores de tierra tras el paso de la borrasca Leonardo

Vecinos de Grazalema corren por una calle inundada debido a las intensas lluvias que se registran este miércoles en la localidad gaditana

Publicidad

Sociedad

El exdirector de Emergencias e Incendios de la Generalitat, ante la jueza de la dana

El director de Emergencias el día de la DANA niega haber filtrado el audio de AEMET y el 112: "Es totalmente falso"

Sayalonga, el lugar donde ha desaparecido una mujer en Málaga

Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida durante la borrasca Leonardo en Sayalonga (Málaga)

Geólogo

Manuel Regueiro, sobre las inundaciones en Grazalema: "No hay riesgo de colapso"

Imagen de un coche de la Policía Nacional en Alicante
Detenido

Detenido un hombre por difundir en directo las agresiones sexuales que realizaba a su hija menor de edad

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Rescate a 3 jóvenes en las riadas.
Lluvias en Granada

El angustioso rescate de cuatro jóvenes atrapados en el capó de un coche en las riadas de Huétor Tájar

Las fuertes lluvias que han caído en Huétor Tájar han dejado rescates de película como el de 4 jóvenes a los que la riada sorprendió en su coche. Tuvieron que subirse al capó del vehículo y esperar a ser rescatados.

Veterinario
Barcelona

Declaran improcedente el despido de una trabajadora que se ausentó para aplicar la eutanasia a su perra

Un juzgado de Barcelona considera "inmoral" hacer esperar al animal mientras agoniza.

Jaime Domínguez, bombero Consorcio Bomberos de Cádiz

Jaime Domínguez, bombero de Cádiz, ante el temporal: "Hemos recibido en dos meses lo que prácticamente llueve en un año"

Efemérides de hoy 6 de febrero de 2026: Fallece Maruja Mallo

Efemérides de hoy 6 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 6 de febrero?

El río Aguas Blancas a su paso por el municipio de Dúdar

Dúdar y Grazalema, dos pueblos desalojados al completo por la borrasca Leonardo

Publicidad