Salma, la joven que ha pasado dos años secuestrada por su novio: "De las palizas no ve por un ojo y ha perdido varios dientes"

Su pesadilla comenzó hace dos años, cuando su secuestrador la encerró en un chalet de las afueras de Murcia.

Imagen del detenido, custodiado por los agentes

Salma, la joven que ha pasado dos años secuestrada por su novio: "De las palizas no ve por un ojo y ha perdido varios dientes" | EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

Salma desapareció el pasado 2024. Concretamente, el primer día de abril. Desde ese día hasta ahora, nadie tenía noticias de ella. Este martes, Salma se presentó en un centro de salud de Murcia denunciando que llevaba dos años secuestrada en una vivienda ubicada en San José de la Vega. Tal y como argumentó la joven, se había convertido en una esclava de un hombre que, supuestamente, había sido su pareja.

La mujer, de nacionalidad marroquí, contaba con 36 años en el momento en el que desapareció. Ahora, tiene 38. Desde 2024, ha sufrido casi dos años de aislamiento, violencia sexual y un control absoluto, hasta que finalmente ha logrado escapar de su vivienda después de que su captor se despistase.

Tal y como ha adelantado el medio 'El Debate', el hombre la habría mantenido retenida sin permitirle salir a la calle. La puerta de la vivienda siempre estaba cerrada con llave y estaba cercada por un muro de gran altura. Según el relato de la víctima, dentro de dicha vivienda, la ataba a una camilla, la golpeaba y la agredía sexualmente de forma continuada.

Finalmente, el pasado 10 de febrero Salma logró escapar. Lo hizo después de que su presunto secuestrador se dejase una escalera en el jardín. Precisamente, utilizó esa escalera para apoyarla en el muro, trepó por ella y saltó al exterior para huir del lugar.

De allí, se dirigió al centro de salud ubicado en el barrio del Infante. Salma presentaba golpes, navajazos y una brecha en la cabeza. A raíz de los golpes, la joven había perdido varios dientes y la visión de un ojo. Cuando los sanitarios comprobaron su estado, alertaron a la Policía y a Emergencias.

Prisión provisional para el acusado de secuestrar durante dos años a una mujer en Murcia

El juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Murcia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que, supuestamente, tuvo secuestrada durante casi dos años en una vivienda de Murcia a una mujer.

Tal y como confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la instructora ha tomado esa decisión "por la gravedad de los hechos y tras apreciar riesgo de reiteración delictiva, fuga y destrucción de pruebas".

Además, se le ha impuesto la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

En cuanto a la mujer acusada de encubrimiento, que también había pasado a disposición judicial, ha quedado en libertad provisional y se le ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima.

La magistrada ha acordado tomar declaración a un tercer detenido y ha solicitado la comparecencia de varios testigos, así como un informe forense para evaluar las lesiones psicológicas y físicas de la víctima.

