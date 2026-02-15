La lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal desde el aire

Rastrean desde el aire la presencia de narcolanchas en la costa mediterránea y también de pateras. Su misión principal es la vigilancia y control de embarcaciones en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Es el servicio aéreo de la Guardia Civil. El Grupo de Aviones participa de forma habitual en operaciones nacionales con despliegues en distintos puntos del territorio español como Alicante, Palma de Mallorca, Málaga o Barcelona; también en el archipiélago canario. Cuentan con 3 aeronaves - con base en Torrejón de Ardoz, Madrid - para sobrevolar la costa mediterránea.

Estos aviones, que cuentan con 1800 horas de vuelo, operan a tan solo 2000 metros de altitud para trabajar con más precisión.

"Tenemos la capacidad de descender a una altitud mínima y que se haga un reportaje fotográfico detallado de quién es esa embarcación, quienes están y qué material llevan", explica Guillermo Jiménez, piloto comandante de la Guardia Civil.

Un equipo de Antena 3 Noticias sube al Airbus CN -235 en el aeropuerto de El Prat para sobrevolar parte de la costa catalana. Concretamente la zona del Delta del Ebro, en Tarragona. Según los expertos, la presión de las fuerzas y seguridad del estado contra el narcotráfico en el sur de España, hace que las mafias suban cada vez más al norte.

"Ya nos estamos encontrando con estos desembarcos de embarcaciones, que hasta ahora en Cataluña no eran tan comunes y que no queremos que lo sean. Hay que actuar preventivamente y debemos evitar que estas mafias tengan una sensación de impunidad o de tranquilidad", Afirma Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña.

Una vez despegamos, comprobamos que esta aeronave cuenta con equipos técnicos que incorporan un radar que posiciona las embarcaciones. También hay instaladas varias cámaras con las que pueden comprobar los datos de los barcos, "solamente por las velocidades a las que van las embarcaciones o que no aparezcan reflejadas sus matrícula ya podríamos saber un poco qué nos encontramos y ese es el trabajo del cámara, que con un zoom puede ver, por ejemplo, qué lleva.", relata Desirée Tejero, operadora de sistemas Guardia Civil.

Estos aviones también cuentan con cámara de infrarrojos para las misiones nocturnas y en el caso de que la imagen no sea del todo nítida se ayudan de potentes cámaras fotográficas para interceptar visualmente las lanchas rápidas que lleven droga o cayucos.

"Una vez identificamos cuántas personas van a bordo, si va cargada de droga, tenemos un trabajo de coordinación con nuestros compañeros del servicio marítimo y diferentes personas que están en costa para intentar interceptar esas embarcaciones" asegura el piloto.

El servicio de aviones de la Guardia Civil también da ayuda inmediata a posibles naufragios. Esta división además, participa en despliegues en Europa y África en operaciones de la agencia Frontex para el control de flujos migratorios . En 2024 ayudaron en la Dana y más recientemente han dado apoyo en el accidente de tren de Adamuz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.