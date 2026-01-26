Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio en Murcia

Murcia envía una alerta y pide no salir a la calle ante la nube tóxica provocada tras un aparatoso incendio

El gobierno pidió a sus ciudadanos que se refugiaran en interiores y que cierren puertas y ventanas.

Incendio en Murcia

Murcia envía una alerta y pide no salir a la calle ante la nube tóxica provocada tras un aparatoso incendio | Antena 3

Publicidad

Este lunes se ha decretado un incendio en las instalaciones de la refinería de Repsol en Cartagena (Murcia) que ha provocado una gran nube de humo negro. La región murciana, por su parte, ha enviado un mensaje de Es-Alert a los vecinos de hasta tres localidades pidiendo que se refugien en interiores y que cierren puertas y ventanas.

Fue sobre las 18:00 de la tarde cuando se desataba un incendio en un polígono industrial de Cartagena, concretamente en las instalaciones de la refinería de Repsol. El fuego fue controlado por los bomberos rápidamente y el ayuntamiento de Cartagena emitió minutos después un comunicado afirmando que no hay heridos ni riesgo de extensión.

No obstante, lo que sí preocupa es la gran columna de humo negro que se ha calificado como nube tóxica y que se ha extendido hacia los municipios más próximos. Por eso, se ha enviado un mensaje de Es-Alert a los vecinos de esas localidades:

Desde el gobierno murciano se ha pedido que los ciudadanos que residan en las zonas más afectadas no salgan a la calle, se refugien en interiores, cierren puertas, ventanas y no se acerquen a la zona hasta nuevo aviso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Familiares de las víctimas del accidente de Adamuz: "No pienso compartir ni espacio ni tiempo con los asesinos de mi hermano"

Hermana de una de las víctimas de Adamuz

Publicidad

Sociedad

Incendio en Murcia

Murcia envía una alerta y pide no salir a la calle ante la nube tóxica provocada tras un aparatoso incendio

Imagen de los trabajos de limpieza en la vía de Adamuz

La CIAF apunta a una rotura en la soldadura que unía un carril fabricado en 2023 con otro de 1989

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Un año clave para exigir responsabilidades tras el accidente ferroviario de Adamuz

El detenido declarando
Violación

Viola a su hija de tres años y le contagia una enfermedad venérea: dijo que la transmisión fue "accidental"

Un vecino de Sueca
Valencia

Los vecinos de Sueca no creen que Juanfran haya matado al amigo de su hijo: "Pongo la mano en la llama y no me quemaría"

Hermana de una de las víctimas de Adamuz
Homenaje de Estado

Familiares de las víctimas del accidente de Adamuz: "No pienso compartir ni espacio ni tiempo con los asesinos de mi hermano"

El rechazo mayoritario a un acto institucional laico lleva al Gobierno a aplazar la ceremonia prevista para el 31 de enero en Huelva.

Dispositivo de búsqueda en Lanzarote
Desaparecidos

Continúa la búsqueda del joven desaparecido en Lanzarote cuando se bañaba en una zona prohibida en pleno temporal

Hay que tener en cuenta que Canarias se encontraba en alerta desde las 06.00 horas de este sábado, por fenómenos costeros en todas las islas, donde se esperaban olas de hasta 5 metros, afectando especialmente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura donde podrían alcanzar los 6 metros de altura.

Un bombero se intenta quemar a lo bonzo

VÍDEO: Un bombero de Murcia se intenta quemar a lo bonzo

Un muerto y dos evacuados al hospital tras un incendio en un edificio de viviendas en La Laguna (Tenerife)

Muere un hombre de 74 años en un incendio en Tenerife y trasladan al hospital a una madre y su bebé por inhalación de humo

El momento en que la ola impacta con el hombre

Un hombre muere en La Gomera por el fuerte oleaje y otro recibe un golpe de mar sobre un espigón

Publicidad