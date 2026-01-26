Murcia envía una alerta y pide no salir a la calle ante la nube tóxica provocada tras un aparatoso incendio

Este lunes se ha decretado un incendio en las instalaciones de la refinería de Repsol en Cartagena (Murcia) que ha provocado una gran nube de humo negro. La región murciana, por su parte, ha enviado un mensaje de Es-Alert a los vecinos de hasta tres localidades pidiendo que se refugien en interiores y que cierren puertas y ventanas.

Fue sobre las 18:00 de la tarde cuando se desataba un incendio en un polígono industrial de Cartagena, concretamente en las instalaciones de la refinería de Repsol. El fuego fue controlado por los bomberos rápidamente y el ayuntamiento de Cartagena emitió minutos después un comunicado afirmando que no hay heridos ni riesgo de extensión.

No obstante, lo que sí preocupa es la gran columna de humo negro que se ha calificado como nube tóxica y que se ha extendido hacia los municipios más próximos. Por eso, se ha enviado un mensaje de Es-Alert a los vecinos de esas localidades:

Desde el gobierno murciano se ha pedido que los ciudadanos que residan en las zonas más afectadas no salgan a la calle, se refugien en interiores, cierren puertas, ventanas y no se acerquen a la zona hasta nuevo aviso.

