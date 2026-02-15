Noticias de hoy, domingo 15 de febrero de 2026

En la jornada de este domingo la borrasca Oriana comienza a debilitarse, y toca evaluar los numerosos daños materiales que ha dejado tras su paso. Las fuertes rachas de viento han destrozado casas y vehículos, y son muchos los árboles que no han podido aguantar en pie. Además del fuerte viento, sigue preocupando la crecida de los ríos tras las intensas precipitaciones, en lugares como Valladolid, se han tenido que desalojar varias casas por el Duero.

Huelga de médicos

A partir de mañana y hasta el viernes, más de 176.000 médicos de toda España, están llamados a la huelga, bajo el lema 'Por un estatuto propio del médico y facultativo'. Los sanitarios pretenden acabar con las limitaciones injustas y la desigualdad salarial por trabajo, así como eliminar traslados y asignaciones de manera arbitraria que los lleva a vivir situaciones injustas.

El caso Epstein salpica a exministros y casas reales europeas

El alcance de las conexiones del pederasta Epstein también sacude Europa. Los millones de archivos hechos públicos han llevado a varios países a abrir investigaciones. Francia ha creado un equipo de magistrados para investigar esa documentación.

Rusia niega que Navalni muriera envenenado

Rusia ha negado que el opositor ruso Navalni falleciera envenenado con una potente toxina, como afirma una investigación de varios países europeos. Para Moscú, se trata de otra confabulación de Occidente contra el país.

