Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 15 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 15 de febrero de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En la jornada de este domingo la borrasca Oriana comienza a debilitarse, y toca evaluar los numerosos daños materiales que ha dejado tras su paso. Las fuertes rachas de viento han destrozado casas y vehículos, y son muchos los árboles que no han podido aguantar en pie. Además del fuerte viento, sigue preocupando la crecida de los ríos tras las intensas precipitaciones, en lugares como Valladolid, se han tenido que desalojar varias casas por el Duero.

Huelga de médicos

A partir de mañana y hasta el viernes, más de 176.000 médicos de toda España, están llamados a la huelga, bajo el lema 'Por un estatuto propio del médico y facultativo'. Los sanitarios pretenden acabar con las limitaciones injustas y la desigualdad salarial por trabajo, así como eliminar traslados y asignaciones de manera arbitraria que los lleva a vivir situaciones injustas.

El caso Epstein salpica a exministros y casas reales europeas

El alcance de las conexiones del pederasta Epstein también sacude Europa. Los millones de archivos hechos públicos han llevado a varios países a abrir investigaciones. Francia ha creado un equipo de magistrados para investigar esa documentación.

Rusia niega que Navalni muriera envenenado

Rusia ha negado que el opositor ruso Navalni falleciera envenenado con una potente toxina, como afirma una investigación de varios países europeos. Para Moscú, se trata de otra confabulación de Occidente contra el país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Los niños dejan de ser pacientes para convertirse en protagonistas en el Día Internacional del Cáncer Infantil

Cáncer infantil

Publicidad

Sociedad

Cáncer infantil

Los niños dejan de ser pacientes para convertirse en protagonistas en el Día Internacional del Cáncer Infantil

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Imagen de los bomberos intentando sacar al hombre

Los bomberos tardan diez horas en sacar a un hombre que estaba atrapado en el barro

Un médico de espaldas
Huelga

Huelga de médicos en España: fechas, demandas y como afecta a los pacientes

Imagen del río Bidasoa
Sucesos

Buscan a un hombre que saltó al río Bidasoa tras intentar robar en una gasolinera

Detenido un hombre por instalar una cámara oculta en el dormitorio de una vivienda en Pilas, Sevilla
DELITO CONTRA LA INTIMIDAD

Detenido un hombre por instalar una cámara oculta en el dormitorio de una vivienda en Pilas, Sevilla

Su intención era obtener imágenes de dos de las mujeres que vivían en la casa mientras se cambiaban de ropa.

Incendio Cartagena
INCENDIO FORESTAL

Se da por estabilizado el incendio de Cabo Tiñoso tras el desalojo preventivo de 80 caravanas

Fuentes municipales apuntan a que la caída de cables eléctricos, provocada por el viento, podría estar en el origen del incendio.

Decimalización de la moneda en Reino Unido

Efemérides de hoy 15 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 15 de febrero? 

Cocina improvisada instalada en el auditorio de la localidad gaditana de Zahara de la Sierra

Grazalema: la esperanza de un pueblo desalojado que se refugia en Ronda

Imagen del alcalde de San Esteban de Gormaz

Daniel García, alcalde de San Esteban de Gormaz: "La situación es preocupante"

Publicidad