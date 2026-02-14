Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Borrasca Oriana

Daniel García, alcalde de San Esteban de Gormaz: "La situación es preocupante"

Alrededor de 30 vecinos han sido desalojados y el alcalde considera que permanecerán en alerta de "tres a cinco días".

Daniel García, alcalde de San Esteban de Gormaz: "La situación es preocupante"

Alba Gutiérrez
Publicado:

Durante la mañana, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado el confinamiento y el inicio del desalojo de viviendas en San Esteban de Gormaz debido a la crecida del río Duero, que durante esta tarde ha alcanzado un nivel de casi 5 metros y 274,63 metros cúbicos por segundo.

La Junta de Castilla y León ha habilitado la Residencia del Instituto de Educación Secundaria La Rambla, en el propio municipio, como punto de evacuación de los vecinos afectados. Así lo ha detallado la Junta en un comunicado.

Tres zonas especialmente vulnerables por la crecida

Tal y como ha señalado el Ayuntamiento, esos puntos de mayor conflicto en el municipio son la primera línea de viviendas del Camino del Duero, la vertiente izquierda de la Avenida de Valladolid y la Carretera de Atauta.

Para evitar que el agua alcance esas viviendas, "se han hecho diques de contención" con sacos de tierra y yeso.

El alcalde de San Esteban de Gormaz detalla que "han reaccionado a tiempo" y agradece la labor de sus vecinos

El alcalde de la localidad, Daniel García, ha destacado que alrededor de 30 personas han sido desalojadas por "precaución". Tal y como ha detallado, "la situación en su municipio sigue siendo preocupante". No obstante, ha afirmado que han "reaccionado a tiempo" y agradece a "la gente que ha salido a ayudarnos y a Protección Civil".

Según García, por el momento la situación está "estable", pero "ha habido una crecida importante en el río". Por este motivo, el alcalde ha insistido en la prohibición de los "desplazamientos".

Sobre la previsión para los próximos días, considera que será "difícil", ya que hay "que pensar en los futuros desembalses y deshielos". Asimismo, no se muestra esperanzado y prevé que San Esteban de Gormaz permanecerá en "alerta entre 3 y 5 días".

Por el momento, Daniel García ha adelantado que, durante la jornada de mañana, se reunirán desde el Ayuntamiento para valorar "el escenario" que tienen.

Por último, ha pedido a sus vecinos que "respeten las zonas acordonadas" y espera que "todo esto se pueda restaurar".

