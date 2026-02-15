Buscan a un hombre que saltó al río Bidasoa tras intentar robar en una gasolinera

Efectivos de distintos servicios de emergencias están buscando en el río Bidasoa a un hombre que ha saltado al agua en la madrugada de este domingo tras un intento de robo en una estación de servicio de Irún, en Guipúzcoa. Así lo ha detallado el Departamento vasco de Seguridad.

Según esta fuente, pasadas las 1:30 horas, una persona ha alertado a la Ertzaintza de que dos hombres estaban forzando las cajas del dinero de la zona de lavado de vehículos situada junto a una gasolinera de la ciudad fronteriza.

Varias patrullas de la Policía Vasca han acudido al lugar, donde han visto cómo los presuntos autores del robo salían corriendo y que uno de ellos saltaba al río Bidasoa, entre el puente de Behobia y la Isla de los Faisanes, y desaparecía en el agua.

En ese momento, se han activado los recursos de emergencias y efectivos de los bomberos, de la Cruz Roja y del servicio de Protección Ciudadana de Irún que han comenzado a rastrear la zona.

No obstante, esas labores de rastreo se han dificultado por la fuerza de la corriente del río por las últimas lluvias y la nula visibilidad.

Salvamento Marítimo ha enviado, en un primer momento, el helicóptero Helimer, para una revisión desde el aire. Asimismo, la Ertzaintza ha dado aviso a las autoridades francesas a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaia, en Francia.

Por otro lado, un Técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco ha movilizado a recursos de la sección acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Policía Vasca, que ya trabajan en la búsqueda, a la que también se ha incorporado el Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi.

El otro implicado de los hechos, de 31 años y nacionalidad española, ha sido detenido por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

En el registro preventivo que le ha sido practicado, los agentes le han encontrado una tableta de 100 gramos de hachís, por lo que también ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública.

Se tira al Ebro para huir de la Policía tras robarle un bolso a una anciana en Zaragoza

Un joven de 18 años ha sido detenido por la Policía Local de Zaragoza después de cometer un robo con violencia el pasado domingo a primera hora de la mañana. Para huir de los agentes que le perseguían tras arrancarle el bolso de las manos a una anciana, el detenido se tiró al río Ebro desde el Paseo Echegaray.

Un grupo de agentes que estaba patrullando observó como una mujer gritaba en plena calle porque le acababan de robar. Tras este hecho, los agentes persiguieron al joven que decidió arrojarse al río. Posteriormente, localizaron al hombre que intentó escapar por la orilla y procedieron a su detención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.