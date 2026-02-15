La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl dispara el interés mundial por aprender español

La actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl no solo fue un espectáculo musical. Fue un fenómeno cultural con efectos medibles. Nada más terminar el show, las inscripciones para aprender español en Duolingo, la principal plataforma de aprendizaje de idiomas en internet, aumentaron un 35%. En paralelo, las búsquedas de "clases de español" en Estados Unidos se dispararon un 178% esa misma noche, según datos de la plataforma Preply.

Los países con más hispanohablantes

No es casualidad. El español es lengua materna para más de 500 millones de personas —unos 520 millones de hablantes nativos— y sigue creciendo. Los países con más hispanohablantes no están en Europa: encabezan la lista México, Estados Unidos y Colombia, seguidos por España. De hecho, los españoles representan apenas el 9% del total de hablantes.

La dimensión internacional del idioma ya es un hecho. En Reino Unido, el diario británico The Guardian se preguntaba en portada por qué seguir priorizando el francés en las escuelas cuando el español se consolida como segunda lengua global tras el inglés. El British Council ha recomendado reforzar su aprendizaje en los institutos británicos. Un giro que no ha sentado bien en Francia, donde el español ya ha superado al francés en presencia internacional.

Desde el Instituto Cervantes reconocen que no es la primera vez que un fenómeno cultural dispara el interés por el idioma. Ya ocurrió con telenovelas españolas y mexicanas de éxito en Europa del Este. Pero ahora el impacto es mayor, más global y más inmediato.

Los chinos quieren hablar español

El fenómeno también se extiende a Asia. En China, el último disco de Bad Bunny se ha convertido en el primer álbum íntegramente en español en alcanzar el número uno en ventas digitales en Apple Music. Allí el interés no responde solo a una moda musical. China ha incrementado su inversión en América Latina y necesita profesionales capaces de comunicarse en español. El idioma se convierte así en herramienta estratégica.

Más hablantes implican más oportunidades. En el plano económico, facilita acuerdos comerciales e inversiones. En turismo, aumenta el interés por visitar países hispanohablantes y conocer su historia. En el mercado laboral, dominar español abre puertas en sectores como comercio exterior, tecnología, diplomacia y educación.

El reto de la lengua esapañola: la IA

Pero el reto no es solo crecer, sino consolidarse. Los expertos insisten en que el español debe reforzar su presencia en la ciencia y la tecnología. "No basta con ser lengua cultural: tiene que estar en el lenguaje de las máquinas, en la inteligencia artificial y en la producción científica global", afirma con rotundidad el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Otro desafío es preservar el español como lengua de herencia, especialmente en Estados Unidos. "Mientras algunas dinámicas favorecen la pérdida del idioma en segundas y terceras generaciones", García Montero apuesta por mantenerlo como seña de identidad y activo estratégico.

La actuación de Bad Bunny ha sido el detonante visible. Pero el fenómeno va más allá de un concierto. Es un recordatorio de que el español ya no es solo un idioma regional: es una lengua global con peso cultural, económico y político. Ahora la cuestión no es si está de moda. Es si sabremos aprovechar el momento.

