Un muerto y dos heridos en un accidente provocado por un joven sin carné

Una mujer de 38 años ha fallecido y dos varones de 19 y 20 años han resultado heridos en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Tagarabuena, en el término municipal de Toro.

El suceso se ha producido minutos antes de las 4:48 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del incidente, ocurrido junto a la Iglesia, y se avisaba de que había tres heridos, dos de ellos inconscientes.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Toro y a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, así como a Emergencias sanitaria, que ha enviado a un equipo del Punto de Atención Continuada de Toro y una UVI móvil.

En el lugar, el personal médico ha confirmado el fallecimiento de uno de los ocupantes. Concretamente, la muerte de una mujer de 38 años. Por otro lado, un joven de 19 y otro de 20 años han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Zamora.

Posteriormente, la Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado de que, según las primeras diligencias, el conductor del vehículo podría carecer de permiso de conducción y habría arrojado una tasa de alcoholemia superior a la legalmente establecida.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora instruye diligencias en el marco de una investigación dirigida a esclarecer las circunstancias del siniestro y las posibles responsabilidades penales existentes.

Cinco heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre una moto y dos coches en Ibiza

Un total de cinco personas han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico registrado en la carretera del aeropuerto de Ibiza, en el municipio de Sant Josep, según ha informado el servicio de emergencias del SAMU061.

El siniestro ha tenido lugar a las 15:43 horas en esta autovía en dirección al aeropuerto, pasado el túnel de Sant Jordi y a aproximadamente un kilómetro de la terminal de es Codolar, y en él se han visto implicados dos turismos y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, el motorista, un hombre de 32 años y nacionalidad española, ha resultado herido de gravedad por lo que se ha activado el código politrauma. Este paciente ha sido trasladado en una UVI móvil del SAMU061 al Hospital Can Misses en unidades del Soporte Vital Básico del SAMU, mientras que los otros dos han sido llevados a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en ambulancias de Galeno.

