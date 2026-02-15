Los niños dejan de ser pacientes para convertirse en protagonistas en el Día Internacional del Cáncer Infantil

Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil que se conmemora el 15 de febrero, el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid ha celebrado un curso de oncología muy especial. En este caso los profesores han sido los propios niños y adolescentes que se encuentran en tratamiento o ya lo han superado.

El objetivo de esta experiencia es que los pacientes sean quienes expliquen cómo viven su enfermedad, cuáles son sus necesidades y qué aspectos consideran que pueden mejorarse en su atención sanitaria. Han destacado aspectos como la importancia de sentirse acompañados o las actividades que se llevan a cabo durante el tratamiento para que les sea más ameno.

El Hospital Niño Jesús, el que más casos atiende

El Hospital Universitario Infantil Niño Jesús es uno de los centros públicos que más casos de cáncer infantil atiende en España. Como Centro de Referencia del Sistema Nacional de Salud, es el hospital que más procedimientos de este tipo lleva a cabo menores de 18 años y el segundo de Europa con mayor número de ensayos clínicos de oncología pediátrica.

Además, desde la asociación de Juegaterapia, estos niños han realizado un videoclip inspirado en la canción de felicidad del cantante Al Bano, pero explicando qué es para ellos la felicidad. Una iniciativa que dará más visibilidad a esta enfermedad y donde los niños, por un día, no serán pacientes, sino protagonistas.

