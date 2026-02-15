Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cáncer infantil

Los niños dejan de ser pacientes para convertirse en protagonistas en el Día Internacional del Cáncer Infantil

Por el Día Mundial del Cáncer Infantil, los niños se han convertido en docentes por un día para formar a médicos y enfermero en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Además mucho de ellos han grabado un videoclip que habla sobre la felicidad, de la mano de la asociación Juegaterapia

Cáncer infantil

Los niños dejan de ser pacientes para convertirse en protagonistas en el Día Internacional del Cáncer Infantil | Antena3.com

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil que se conmemora el 15 de febrero, el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid ha celebrado un curso de oncología muy especial. En este caso los profesores han sido los propios niños y adolescentes que se encuentran en tratamiento o ya lo han superado.

El objetivo de esta experiencia es que los pacientes sean quienes expliquen cómo viven su enfermedad, cuáles son sus necesidades y qué aspectos consideran que pueden mejorarse en su atención sanitaria. Han destacado aspectos como la importancia de sentirse acompañados o las actividades que se llevan a cabo durante el tratamiento para que les sea más ameno.

El Hospital Niño Jesús, el que más casos atiende

El Hospital Universitario Infantil Niño Jesús es uno de los centros públicos que más casos de cáncer infantil atiende en España. Como Centro de Referencia del Sistema Nacional de Salud, es el hospital que más procedimientos de este tipo lleva a cabo menores de 18 años y el segundo de Europa con mayor número de ensayos clínicos de oncología pediátrica.

Además, desde la asociación de Juegaterapia, estos niños han realizado un videoclip inspirado en la canción de felicidad del cantante Al Bano, pero explicando qué es para ellos la felicidad. Una iniciativa que dará más visibilidad a esta enfermedad y donde los niños, por un día, no serán pacientes, sino protagonistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Noticias de hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Cáncer infantil

Los niños dejan de ser pacientes para convertirse en protagonistas en el Día Internacional del Cáncer Infantil

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Imagen de los bomberos intentando sacar al hombre

Los bomberos tardan diez horas en sacar a un hombre que estaba atrapado en el barro

Un médico de espaldas
Huelga

Huelga de médicos en España: fechas, demandas y como afecta a los pacientes

Imagen del río Bidasoa
Sucesos

Buscan a un hombre que saltó al río Bidasoa tras intentar robar en una gasolinera

Detenido un hombre por instalar una cámara oculta en el dormitorio de una vivienda en Pilas, Sevilla
DELITO CONTRA LA INTIMIDAD

Detenido un hombre por instalar una cámara oculta en el dormitorio de una vivienda en Pilas, Sevilla

Su intención era obtener imágenes de dos de las mujeres que vivían en la casa mientras se cambiaban de ropa.

Incendio Cartagena
INCENDIO FORESTAL

Se da por estabilizado el incendio de Cabo Tiñoso tras el desalojo preventivo de 80 caravanas

Fuentes municipales apuntan a que la caída de cables eléctricos, provocada por el viento, podría estar en el origen del incendio.

Decimalización de la moneda en Reino Unido

Efemérides de hoy 15 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 15 de febrero? 

Cocina improvisada instalada en el auditorio de la localidad gaditana de Zahara de la Sierra

Grazalema: la esperanza de un pueblo desalojado que se refugia en Ronda

Imagen del alcalde de San Esteban de Gormaz

Daniel García, alcalde de San Esteban de Gormaz: "La situación es preocupante"

Publicidad