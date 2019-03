Ruth Ortiz: "La Justicia no puede acusar a Bretón de asesinato, yo sí"

Ruth Ortiz, la madre de los dos niños desaparecidos hace siete meses en Córdoba, ha asegurado en relación al padre de sus hijos, José Bretón -al que por primera vez se ha referido como "el monstruo"-, que aunque la Justicia no pueda acusarle de asesinato ella sí.

Ortiz ha participado en una concentración en la Plaza de las Monjas en la capital onubense para recordar a los pequeños y reclamar su vuelta, en la que ha estado respaldada por más de 600 personas y en la que no han faltado los carteles, las pancartas, una de ellas nueva con el mensaje "Gracias Mamá, tu recuerdo nos mantiene vivo", y los lazos verdes.

En declaraciones a los periodistas ha precisado, una vez conocido el auto de procesamiento contra Bretón por simulación de delito detención ilegal con el agravante de parentesco, del que ha dicho le parece que "está muy bien", que "la Justicia y las leyes están de una manera que no se le puede acusar de asesinato hasta que no encuentren los cuerpos, pero yo sí puedo", ello, a pesar de asegurar que "no pierde la esperanza de encontrarlos".

Además, ha precisado que "no sabemos lo que ha pasado, pero para mí es el asesino de mis hijos y mientras no me demuestren lo contrario eso es lo que pienso, llevo siete meses sin saber de ellos". Ortiz ha asegurado que el 8 de octubre del 2011, día de la desaparición, ya sabía que no iba a volver a ver a sus hijos y mientras "no me demuestren lo contrario -ha insistido- para mí ha pasado lo que ha pasado y sé que hay gente a la que no le gusta que piense o diga esto, pero nadie me va a prohibir que lo haga".

También ha tenido duras palabras para la familia de Bretón: "No son buena gente y el que nace mala persona, mala persona se muere y no se le puede pedir ahora que cambien de condición".

Asimismo, ha querido dejar claro que como madre que es nunca va a dejar de luchar por sus hijos, que son, precisamente, los que les dan fuerza para continuar, y ha querido dejar claro que "si la madre del monstruo es capaz de mentir por su hijo, yo soy capaz de cualquier cosa por los míos, mentir no, porque nunca miento, pero de cualquier cosa".

Por último, preguntada por si tenía algo que decir al padre de sus hijos ha indicado: "Ya dije que estoy viuda y a las viudas no se le pregunta por los maridos muertos".