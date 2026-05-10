Detenido un motorista por lanzar un ladrillo a otro conductor en San Sebastián

La Ertzainza ha detenido esta madrugada en San Sebastián a un hombre de 36 años, acusado de causar lesiones a otro varón durante un violento enfrentamiento ocurrido en el barrio de Altz. El otro implicado también está siendo investigado, por un presunto delito de lesiones después de que, supuestamente, atropellara al detenido mientras circulaba en moto.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las dos de la madrugada de este domingo, cuando varias patrullas han acudido a la zona tras recibir avisos de una pela entre varias personas. A su llegada, los agentes han encontrado a dos hombres heridos.

Lanza un ladrillo durante la discusión

Uno de ellos ha explicado que había sido embestido por un coche mientras conducía su motocicleta, sufriendo daños en el tobillo. El conductor del vehículo, por su parte, presentaba diversas contusiones y una herida en la cabeza que, según las primeras investigaciones, habría sido causada con un ladrillo durante la discusión.

Los servicios de emergencia han atendido a ambos en el lugar de los hechos, y posteriormente han trasladado al herido más grave, un hombre de 40 años, al Hospital Universitario Donostia.

Además de la investigación por lesiones, los agentes han encontrado entre las pertenencias del conductor del coche pequeñas cantidades de cocaína y hachís. La policía sospecha que existía algún conflicto previo entre ambos hombres que terminó derivando en el altercado.

El detenido permanece a la espera de pasar a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales.

Un conductor drogado atropella a tres mujeres en Santander

Esta misma semana ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Santander, donde un conductor de unos 50 años atropellaba a tres mujeres, antes de dar positivo en cocaína y afirmar que se había quedado dormido al volante.

El vehículo impactaba contra un poste situado frente al Ayuntamiento de Santander, al lado de un paso de peatones, impactando contra tres mujeres que se encontraban en la zona.

Tras lo sucedido, la alcaldesa Gema Igual se desplazó hasta el lugar del accidente, y confirmó que las tres mujeres se encontraban "conscientes y orientadas". Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde fueron atendidas.

Fuentes policiales informaban de que una de las mujeres presentaba un estado más grave que las otras dos, habiendo sangrado abundantemente, aunque, afortunadamente, no se teme por su vida.

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