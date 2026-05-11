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La imagen que pone en entredicho la seguridad del protocolo: un psiquiatra con el EPI bajo el brazo

En medio de todo el protocolo que rodea al barco afectado por hantavirus, que está siendo muy medido y exhaustivo, sorprende una imagen. La de un hombre, miembro del operativo, un psiquiatra, que se baja de un autobús con el EPI en la mano.

La imagen de la polémica

La seguridad del protocolo, en entredicho | Antena 3 Noticias

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Es la imagen de la polémica. Uno de los autobuses que lleva a los 14 pasajeros españoles procedentes del barco MV Hondius hace una parada y es en ese momento cuando se produce todo. De él baja una persona, al parecer un psiquiatra con el traje EPI de seguridad en la mano. "Estaba previsto que dentro del autobús que transportaba a nuestros compatriotas, a los españoles, hubiera un psiquiatra", afirma la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

La polémica surge porque hay quien en esta imagen ve un fallo de seguridad. El psiquiatra, al bajar del autobús, llevaba su traje azul en la mano y sin mascarilla. "Imagino que ha hecho lo que estaba estipulado", asegura Barcones.

Tanto Protección Civil como el Gobierno defienden el protocolo llevado a cabo. "Cuando llegara al aeropuerto, se iba a quitar todas las medidas de seguridad que sí ha llevado en el bus y, a partir de ahí, el EPI y todas las medidas de protección las ha dejado en el puesto de mando auxiliar que tenemos instalado en el aeropuerto. Todo esto estaba ya previsto y ha transcurrido con normalidad". Ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García. Por su parte, la directora general de Protección Civil ha añadido que "ni el psiquiatra ni ninguna persona que no sea pasajero o tripulación pueden acceder a esa zona".

El profesional debía depositar su equipo de protección EPI en un contenedor específico, que no aparece en la imagen grabada. Barcones asegura que "el contenedor estaría dentro de esta zona donde tendría que depositarlo", aunque no puede asegurarlo. "Confío en la profesionalidad y supongo que todo se habrá hecho como estaba reglado", añade la directora general de Protección Civil.

Otra imagen polémica

Además de la imagen del psiquiatra bajándose del autobús, hay otra también polémica. La de un pasajero que se dirige al vuelo con destino a Países Bajos y que viaja dentro del autobús sin mascarilla. Desde Protección Civil aseguran que, aunque el protocolo contempla que lleven puesta mascarilla por seguridad, en este caso no habría problema porque son pasajeros asintomáticos y sin riesgo.

"Previsiblemente tienen que guardar esas medidas de seguridad", ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, al ser preguntada por los medios de comunicación sobre este asunto.

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