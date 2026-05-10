Detenida una pareja en Málaga tras intentar abandonar a su bebé de cuatro meses con un vecino

Una pareja de jóvenes ha sido detenida en Málaga por un presunto caso de abandono de menores, tras intentar abandonar a su hijo, de apenas cuatro meses, al cuidado de un vecino con el que, según declaró este último, no mantenían ninguna relación.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del sábado en la zona de El Molinillo, en el centro de la ciudad. Fue el propio vecino el que dio la voz de alarma a las autoridades, al encontrarse con la inesperada situación. Esto provocó la intervención inmediata de la Policía Nacional.

Fuentes policiales han confirmado que los detenidos son un hombre de 25 años, y una mujer de 23, y han señalado que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del caso.

Según han confirmado varios medios locales, la vivienda en la que residía el bebé junto a sus padres presentaba unas conficiones muy deficientes. Tras lo sucedido, todo indica que el menor podría quedar bajo la tutela temporal de un familiar, mientras avanzan las diligencias judiciales y sociales. La pareja será puesta a disposición judicial en las próximas horas.

Encuentran a un bebé muerto dentro de un contenedor

A principios de este mismo año ocurría una noticia similar, pero esta vez en Madrid, concretamente en la localidad de Majadahonda, donde los agentes de la Guardia Civil encontraban a un bebé recién nacido muerto, dentro de un contenedor. Según confirmaban fuentes del Instituto Armado, los agentes detuvieron a una mujer de origen hondureño, como autora de los hechos.

Las autoridades iniciaron un dispositivo de búsqueda por los contenedores de Majadahonda, encontrando en uno de ellos el cadáver del bebé. Tras el hallazgo, llevaron a cabo el levantamiento del cadáver para realizarle la autopsia, y detuvieron a la madre del recién nacido.

La autopsia determinará si el bebé nació vivo y la madre lo arrojó al contenedor, o si, por el contrario, el bebé nació muerto y fue fruto de un aborto.

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