Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Málaga

Detenida una pareja en Málaga tras intentar abandonar a su bebé de cuatro meses con un vecino

Según han confirmado varios medios locales, la vivienda en la que residía el bebé junto a sus padres presentaba unas conficiones muy deficientes.

Beb&eacute; reci&eacute;n nacido

Bebé recién nacidoPixabay

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Una pareja de jóvenes ha sido detenida en Málaga por un presunto caso de abandono de menores, tras intentar abandonar a su hijo, de apenas cuatro meses, al cuidado de un vecino con el que, según declaró este último, no mantenían ninguna relación.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del sábado en la zona de El Molinillo, en el centro de la ciudad. Fue el propio vecino el que dio la voz de alarma a las autoridades, al encontrarse con la inesperada situación. Esto provocó la intervención inmediata de la Policía Nacional.

Fuentes policiales han confirmado que los detenidos son un hombre de 25 años, y una mujer de 23, y han señalado que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del caso.

Según han confirmado varios medios locales, la vivienda en la que residía el bebé junto a sus padres presentaba unas conficiones muy deficientes. Tras lo sucedido, todo indica que el menor podría quedar bajo la tutela temporal de un familiar, mientras avanzan las diligencias judiciales y sociales. La pareja será puesta a disposición judicial en las próximas horas.

Encuentran a un bebé muerto dentro de un contenedor

A principios de este mismo año ocurría una noticia similar, pero esta vez en Madrid, concretamente en la localidad de Majadahonda, donde los agentes de la Guardia Civil encontraban a un bebé recién nacido muerto, dentro de un contenedor. Según confirmaban fuentes del Instituto Armado, los agentes detuvieron a una mujer de origen hondureño, como autora de los hechos.

Las autoridades iniciaron un dispositivo de búsqueda por los contenedores de Majadahonda, encontrando en uno de ellos el cadáver del bebé. Tras el hallazgo, llevaron a cabo el levantamiento del cadáver para realizarle la autopsia, y detuvieron a la madre del recién nacido.

La autopsia determinará si el bebé nació vivo y la madre lo arrojó al contenedor, o si, por el contrario, el bebé nació muerto y fue fruto de un aborto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La mujer hospitalizada en Alicante por Hantavirus da negativo en la primera PCR mientras Tenerife prepara la llegada del MV Hondius

El crucero MV Hondius, en aguas de Cabo Verde

Publicidad

Sociedad

Imagen de los pasajeros españoles del HV Hondius siendo desinfectados.

Última hora del brote de hantavirus en directo: uno de los franceses evacuados presenta síntomas en el avión de repatriación

Coche calcinado fuera de la vía de la A-11 en Zamora

Hallan un cadáver calcinado en el interior de un vehículo en la A-11 en Zamora

Coches policiales de la Ertzaintza

Detenido un motorista por lanzar un ladrillo a otro conductor en San Sebastián

Bebé recién nacido
Málaga

Detenida una pareja en Málaga tras intentar abandonar a su bebé de cuatro meses con un vecino

Bomberos de la Diputación de Zamora intervienen en la fuga de amoniaco en una empresa en Roales del Pan.
FUGA

Desalojados 83 trabajadores de una empresa alimentaria de Roales del Pan, Zamora, por una fuga de amoniaco

Coche Policía Nacional.
SUCESOS

Dos detenidos por agresión sexual a una mujer con sumisión química en Manacor

La mujer, que se encontraba en un bar, se levantó de la mesa para ir al baño, y su consumición se quedó sobre la mesa.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, domingo 10 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 10 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detenido un joven de 24 años en Sant Cugat por agredir a una persona sin hogar en Rubí, Barcelona

Mueren un joven de 25 años embestido por un coche tras chocar contra un camión en el Molar, Madrid

Muere un joven de 25 años embestido por un coche tras chocar contra un camión en El Molar, Madrid

Hospital Gómez Ulla

Así será la cuarentena de los españoles por hantavirus en el Gómez Ulla: habitaciones individuales con control diario

Publicidad