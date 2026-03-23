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Muere un hombre y otro resulta herido tras un incendio en un sótano en Irún

Las causas del fuego todavía se desconocen.

Imagen del incendio en Ir&uacute;n

Imagen del incendio en IrúnEFE

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Un incendio en el sótano de un edificio en Irún, Guipúzcoa, se ha cobrado la vida de un hombre, resultando herido otro, tal y como ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Un fallecido y otro herido por diversas quemaduras

El siniestro tuvo lugar este lunes sobre las 13:50 en el sótano de un edificio del número 55 de la calle Pelegrín de Uranzu. Un hombre perdió la vida y el otro sufrió heridas por diversas quemaduras y fue trasladado en helicóptero al hospital vizcaíno de Cruces.

El fuego se originó por circunstancias que todavía se desconocen pero fue sofocado por los Bomberos sobre las 14.40 horas. Además, ya se ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido.

Por otra parte, un joven futbolista de 16 años también murió hace días en el incendio de una vivienda en un apartamento de planta baja en Londres.

Según informó Tribuna.com, el incendio se produjo en esta vivienda, que además estaba cerca de una estación de bomberos. El jugador británico falleció pero otro joven de 16 años sí salvo su vida tras escaparse minutos antes.

Jugó en Gillingham y Rotherhithe

"No tío... Esto es muy triste. Terribles noticias salen esta semana... El ex jugador de la academia Rotherhithe U16 Junior Dean ha fallecido tristemente. Consiguió una prueba de selección para el equipo sub-15 del Gillingham y ganó el premio al máximo goleador y al mejor gol de la temporada del Rotherhithe el año pasado. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia, compañeros de equipo y seres queridos. Descansa en paz. Tomada demasiado pronto", informó la cuenta de Rising Ballers en Instagram. El jugador militó en Gillingham y Rotherhithe.

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