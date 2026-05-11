Efemérides de hoy 11 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 11 de mayo?

El 11 de mayo de 2011, un seísmo de magnitud 5,1 causa nueve muertos y centenares de heridos en Lorca. Durante la tarde, la ciudad murciana sufre la sacudida de dos terremotos consecutivos que se producen a una escasa profundidad, de tan solo 1,5 kilómetros. Esto multiplica la fuerza destructiva. El segundo temblor, registrado a última hora de la tarde, provoca derrumbes, graves daños en edificios y escenas de pánico entre la población, que abandona sus viviendas y pasa la noche en la calle.

Uno de los símbolos más afectados es la torre del campanario de la iglesia de Santiago, que se derrumba parcialmente durante el seísmo. El colapso arrastra parte de la fachada y provoca un grave daño estructural en varios edificios históricos del casco urbano. Durante los años posteriores continúan las labores de reconstrucción y estudio del fenómeno, mientras la ciudad mantiene protocolos de prevención sísmica y recuerda cada año a las víctimas.

Un 11 de mayo, pero de 1981, fallece el músico jamaicano Bob Marley. en un hospital de Miami a los 36 años. Su muerte se produce tras varios meses de complicaciones derivadas de un melanoma acral lentiginoso detectado en el dedo del pie, que se extiende posteriormente a otros órganos. A pesar de recibir tratamiento en Estados Unidos y Alemania, la enfermedad progresa y su estado se agrava en las semanas previas a su fallecimiento.

El músico desarrolla su carrera como líder de The Wailers, grupo con el que impulsa la difusión internacional del reggae desde finales de los años sesenta. Álbumes como Exodus y Legend lo catapultan al reconocimiento mundial, con un mensaje asociado a la libertad, la igualdad y la resistencia política, los pilares del movimiento rastafari. Su música alcanza gran difusión en Europa, África y América, y su figura continúa influyendo en la cultura musical posterior.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de mayo?

1717.- Felipe V funda la Universidad de Cervera, en Cataluña, suprimiendo el resto de las catalanas.

1911.- El aviador y constructor aeronáutico francés Edouard Nieuport logra la plusmarca de velocidad en el aire, al alcanzar 120 km/h.

1927.- En California (Estados Unidos), se funda la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

1947.- Ferrari debuta con su primer coche de carreras, el 125 S, en el circuito de Piacenza (Italia).

1949.- La Asamblea General de Naciones Unidas admite a Israel como miembro de la ONU.

1985.- Mueren 53 personas al incendiarse una tribuna del campo de fútbol de Bradford City, en el norte de Inglaterra.

1996.- Diez alpinistas mueren a causa de una ventisca en su subida al monte Everest.

2006.- Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat expulsa a ERC del Gobierno catalán y anuncia elecciones anticipadas.

2010.- David Cameron es nombrado nuevo primer ministro del Reino Unido tras la victoria electoral del Partido Conservador.

2020.- Durante la pandemia por COVID-19, comienza la desescalada para algo más de la mitad de la población española.

2021.- El Consejo de Ministros aprueba el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados "riders".

¿Quién nació el 11 de mayo?

1904.- Salvador Dalí, pintor español.

1916.- Camilo José Cela, escritor español.

1932.- Francisco Umbral, escritor español.

1942.- Irene de Grecia, princesa griega, hermana de la Reina Sofía de España.

1984.- Andrés Iniesta, futbolista español.

1992.- Thibaut Courtois, futbolista belga.

¿Quién murió el 11 de mayo?

1881.- Henri Fréderic Amiel, escritor suizo.

1984.- Diana Dors, actriz británica.

2000.- Paula Wessely, actriz austriaca.

2001.- Jesús Aguirre, intelectual español, decimocuarto Duque de Alba.

2003.- José Manuel Lara Hernández, empresario español, fundador de la editorial española Planeta.

2008.- Bruno Neves, ciclista portugués.

¿Qué se celebra el 11 de mayo?

El 11 de mayo se celebra el Día Mundial del Parkinson y el Día del Himno Nacional Argentino.

Horóscopo del 11 de mayo

Los nacidos el 11 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 11 de mayo

Hoy, 11 de mayo, se celebran san Florencio y san Iluminado.

Vídeo y texto: Adrián Zamarra

Documentación Atresmedia