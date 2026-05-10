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HANTAVIRUS
VÍDEO: Así han sido los últimos días a bordo del "MV Hondius"
En el barco viajaban personas con presencia en redes sociales y fotógrafos que han permitido que nos hiciéramos una idea de cómo era la vida en este particular crucero.
Un pasajero del Hondius ha difundido en redes sociales imágenes grabadas durante los últimos días a bordo del barco, en concreto en el trayecto entre Cabo Verde y Canarias. El vídeo, publicado ayer, muestra parte de la vida en la embarcación y las condiciones en las que han viajado los pasajeros.
En su testimonio en redes sociales en árabe, Kasem asegura que las medidas higiénicas y de seguridad sanitaria dentro del barco han sido muy estrictas desde el inicio de la travesía, mientras enseña cómo se limpia el calzado y los dispositivos de desinfección a bordo del buque. Asegura que, a pesar de compartir 35 días con casi 150 personas, solo siete han enfermado de hantavirus.
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