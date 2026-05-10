VÍDEO: Así han sido los últimos días a bordo del "MV Hondius"

Un pasajero del Hondius ha difundido en redes sociales imágenes grabadas durante los últimos días a bordo del barco, en concreto en el trayecto entre Cabo Verde y Canarias. El vídeo, publicado ayer, muestra parte de la vida en la embarcación y las condiciones en las que han viajado los pasajeros.

En su testimonio en redes sociales en árabe, Kasem asegura que las medidas higiénicas y de seguridad sanitaria dentro del barco han sido muy estrictas desde el inicio de la travesía, mientras enseña cómo se limpia el calzado y los dispositivos de desinfección a bordo del buque. Asegura que, a pesar de compartir 35 días con casi 150 personas, solo siete han enfermado de hantavirus.

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