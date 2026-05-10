Hallan un cadáver calcinado en el interior de un vehículo en la A-11 en Zamora

Este domingo, 10 de mayo, sobre las 01.20 horas, se ha localizado el cuerpo de una persona en el interior de un vehículo en el kilómetro 443 de la A-11, en Fresno de la Ribera (Zamora), dirección Zamora, según informa el 112 Castilla y León.

El cadáver corresponde a un hombre de 40 años, de nacionalidad portuguesa, que conducía un coche con matrícula de Suiza que se salió de la vía, chocó con la bionda, lo que provocó que saliera despedido y, acto seguido, se incendió el turismo. Los restos quedaron calcinados y han sido remitidos al Instituto Anatómico Forense de Zamora para su identificación, comunicaron las fuentes.

Sería un ciudadano portugués, a falta de su identificación con pruebas de ADN, ya que se ha dificultado al tener el vehículo placas de matrícula de Suiza. El conductor quedó atrapado dentro del vehículo cuando este se prendió en llamas. En las pesquisas para su identificación, ha colaborado la Guarda Nacional Republicana de Portugal.

Al tener el vehículo matrícula de Suiza, los investigadores habían barajado en un primer momento la posibilidad de que el fallecido fuera un residente en ese país que se dirigía a algún destino de España o Portugal, debido a que es una vía muy transitada por emigrantes en el país para regresar a su lugar natal.

Llamada de alerta

Una persona llamó al 112 de Castilla y León para avisar del suceso. Señaló que había muchas llamas y podría haber una persona en el interior del vehículo, aunque no podía confirmarlo, según indicaron fuentes del servicio de Emergencias.

Hasta el lugar se dirigieron los bomberos de la Diputación de Zamora, medios de extinción del servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, agentes de Tráfico y los servicios sanitarios de Emergencias. En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó que en el interior del vehículo se encontraba una persona que había fallecido y que no había podido ser identificada.

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