El tocomocho y la estampita, los clásicos de las estafas, que como el turrón reaparecen en Navidad

Los autores de la banda de delincuentes viajaban de forma itinerante por todo el territorio nacional y seleccionaban a víctimas de avanzada edad, por su especial vulnerabilidad, para cometer los delitos. Lo hacían por medio de las técnicas de estafa conocidas como “tocomocho” y “la estampita”, y en ocasiones llegaron a emplear violencia e intimidación. En total, lograron sustraer más de 50.000 euros. El timo de tocomocho tiene múltiples variedades, lotería premiada, cupones o dinero. En este caso, los detenidos eran especialistas en estafar con billetes de cincuenta euros. La estafa del tocomocho, una de las más clásicas y analógicas, consiste en que los estafadores abordan a la víctima en la calle y le muestran un taco de billetes de cincuenta euros, pero en este caso, sólo el primer papel es real, el resto son papeles del mismo color o cartones. El estafador pide cambiar los billetes por cosas que brillen, obviamente joyas. La estampita es un timo similar, con un supuesto cupón o billete de lotería supuestamente premiado, que el estafador, excusándose en que tiene problemas con Hacienda, no puede cobrar y quiere vender. Si la víctima accede a pagarlo se produce la estafa, porque en realidad no está premiado. Los timadores desaparecen y la víctima se queda sin su dinero.

Sumisión química

En esta Operación de la Guardia Civil, los investigadores han constatado que utilizaron los detenidos utilizaban métodos de sumisión química sobre, al menos, una de las víctimas para cometer las estafas, a la vista de las pruebas analíticas practicadas. La investigación ha contado con la estrecha colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), permitiendo identificar a los miembros de la organización y atribuirles la autoría de numerosos hechos delictivos detectados en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque no se descartan hechos similares cometidos en otros puntos del territorio nacional.

Registros domiciliarios

En los registros se ha intervenido una cantidad aproximada de 20.000 euros en efectivo, joyas y otros efectos sustraídos, dos turismos, una autocaravana y diverso material utilizado para cometer las estafas. Destaca la incautación de un arma modificada para efectuar disparos en modo ráfaga, siete armas de aire comprimido, una carabina y una elevada cantidad de munición. La investigación permanece abierta para localizar a los legítimos propietarios de las joyas y efectos recuperados. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La operación continúa abierta y no se descarta la implicación de la organización en más hechos delictivos de similares características.

Plan Mayor de Seguridad

Para prevenir estas estafas la Guardia Civil cuenta con el Plan Mayor de Seguridad. Un programa orientado a proteger a las personas mayores mediante la formación y la información, con charlas informativas en asociaciones, centros de día y residencias. Además de estafas específicas como el “tocomocho” o la “estampita”, estas jornadas formativas abordan otros por los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas.

