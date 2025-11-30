Herida grave tras ser apuñalada por su expareja en Costitx, Mallorca

Una mujer de 35 años ha sido hospitalizada en estado grave después de ser agredida con un cuchillo por su expareja en Costitx, Mallorca, que ha sido detenida por la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido este domingo hacia las cinco de la madrugada en una casa de campo de Costitx a la que la víctima había acudido para celebrar una fiesta con unos amigos. En el momento en el que la mujer acudió al coche para abandonar el lugar, ha sido agredida por su expareja.

La Guardia Civil ha asumido la investigación de lo ocurrido y ha arrestado al sospechoso, de 31 años, tras intentar suicidarse, tal y como ha avanzado 'Crónica Balear'. Del mismo modo, y como ha informado el Instituto Armado, al hombre le constaba una orden de alejamiento sobre la víctima.

El Ayuntamiento condena la agresión

El Ayuntamiento del municipio mallorquín de Costitx ha condenado la agresión a la mujer de 35 años. En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha expresado que desde el Consistorio se hace una condena "rotunda" a cualquier acto de violencia contra las mujeres, como el ocurrido este domingo.

Tal y como ha detallado Salas, "es muy necesario continuar trabajando en la concienciación y en la educación para que estas situaciones no se repitan", ya que "esta no es la Mallorca que se quiere, ni la que los mallorquines querrían tener para sus hijos y nietos".

Posteriormente, desde el Ayuntamiento han deseado "una pronta recuperación" a la mujer, y "que pronto pueda retomar su vida y pueda superar este ataque terrible del cual ha sido víctima".

Por su parte, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado en su cuenta de X "con absoluta rotundidad" este nuevo caso de violencia machista que se ha registrado en la isla.

Prohens ha continuado su mensaje asegurando que "todos los servicios del Instituto Balear de la Mujer están desplegados y a disposición de la víctima y su entorno". Asimismo, ha mandado "todo su afecto y apoyo a la familia y amistades".

Por otro lado, la presidenta balear ha recordado a la ciudadanía que si una víctima necesita ayuda o detecta algún riesgo, debe llamar al servicio de emergencias 112, mientras que el número del servicio de atención telefónica 24 horas del IBDona es el 900178989.

El 016, disponible las 24 horas del día

Por su lado, el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp.

En una situación de emergencia se puede contactar con los teléfonos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.