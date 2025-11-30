Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Violencia machista

Herida grave tras ser apuñalada por su expareja en Costitx, Mallorca

La mujer, de 35 años, permanece hospitalizada y su expareja ya ha sido detenido.

Imagen de un operativo de la Guardia Civil en Mallorca

Imagen de un operativo de la Guardia Civil en Mallorca EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Una mujer de 35 años ha sido hospitalizada en estado grave después de ser agredida con un cuchillo por su expareja en Costitx, Mallorca, que ha sido detenida por la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido este domingo hacia las cinco de la madrugada en una casa de campo de Costitx a la que la víctima había acudido para celebrar una fiesta con unos amigos. En el momento en el que la mujer acudió al coche para abandonar el lugar, ha sido agredida por su expareja.

La Guardia Civil ha asumido la investigación de lo ocurrido y ha arrestado al sospechoso, de 31 años, tras intentar suicidarse, tal y como ha avanzado 'Crónica Balear'. Del mismo modo, y como ha informado el Instituto Armado, al hombre le constaba una orden de alejamiento sobre la víctima.

El Ayuntamiento condena la agresión

El Ayuntamiento del municipio mallorquín de Costitx ha condenado la agresión a la mujer de 35 años. En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha expresado que desde el Consistorio se hace una condena "rotunda" a cualquier acto de violencia contra las mujeres, como el ocurrido este domingo.

Tal y como ha detallado Salas, "es muy necesario continuar trabajando en la concienciación y en la educación para que estas situaciones no se repitan", ya que "esta no es la Mallorca que se quiere, ni la que los mallorquines querrían tener para sus hijos y nietos".

Posteriormente, desde el Ayuntamiento han deseado "una pronta recuperación" a la mujer, y "que pronto pueda retomar su vida y pueda superar este ataque terrible del cual ha sido víctima".

Por su parte, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado en su cuenta de X "con absoluta rotundidad" este nuevo caso de violencia machista que se ha registrado en la isla.

Prohens ha continuado su mensaje asegurando que "todos los servicios del Instituto Balear de la Mujer están desplegados y a disposición de la víctima y su entorno". Asimismo, ha mandado "todo su afecto y apoyo a la familia y amistades".

Por otro lado, la presidenta balear ha recordado a la ciudadanía que si una víctima necesita ayuda o detecta algún riesgo, debe llamar al servicio de emergencias 112, mientras que el número del servicio de atención telefónica 24 horas del IBDona es el 900178989.

El 016, disponible las 24 horas del día

Por su lado, el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp.

En una situación de emergencia se puede contactar con los teléfonos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Detenido el hombre acusado de agredir sexualmente a dos activistas de Femen en un acto en honor a Franco

Agresión sexual a estas dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Francisco Franco

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

Imagen del Hospital La Fe de Valencia

Rescatan a un niño que se había perdido en una playa de Oliva: estaba inconsciente y a 400 metros del puerto

Jubilados

Galicia: un lugar para vivir mejor... y durante más tiempo

Imagen de un operativo de la Guardia Civil en Mallorca
Violencia machista

Herida grave tras ser apuñalada por su expareja en Costitx, Mallorca

Imagen de jabalíes en el campo
Peste porcina

La Generalitat pide ayuda a la UME para controlar el foco de peste porcina tras encontrar otros 8 jabalíes muertos

Tractor en el campo
Atropello

Muere un hombre de 46 años atropellado por su propio tractor en Monóvar, Alicante

El suceso tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas y la unidad del SAMU confirmó la defunción del varón.

Accidente en Cabezón de la Sal
CANTABRIA

Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años tras un accidente en Cabezón de la Sal, Cantabria

El vehículo dio varias vueltas antes de quedar parado en un aparcamiento cercano a la vía donde se salió el coche.

La Ordenatriz nos cuenta como mantener las toallas usadas como nuevas, la clave está en el lavado

Tus toallas pueden ocultar miles de millones de bacterias: así debes lavarlas para evitar infecciones

El escritor Eduardo Mendoza

Efemérides de hoy 30 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de noviembre?

Imagen de la manifestación celebrada en Valencia

La manifestación 'Mazón a presó' exige al expresident que deje el acta de diputado y se someta a la justicia

Publicidad