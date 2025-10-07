Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido en Lleida el padre acusado de agredir sexualmente a su hija tras quebrantar la orden de alejamiento

El hombre, de 40 años, fue arrestado de nuevo este martes después de presentarse en el edificio donde vive la víctima; el domingo quedó en libertad con cargos y con prohibición de acercarse a menos de 200 metros.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes en Lleida a un hombre de 40 años por un presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento dictada apenas 48 horas antes. Según la Policía catalana, el arresto se produjo a raíz de una llamada al 112, a las 11:00, que alertaba de la presencia del individuo en el inmueble donde reside la joven con su familia, pese a tener prohibido acercarse a menos de 200 metros.

El primer incidente se registró la madrugada del domingo, cuando la Policía Local de Lleida detuvo al ahora investigado tras el aviso de varios transeúntes al 112. Alertaban de que una pareja mantenía relaciones sexuales en un banco del centro de la ciudad y en presencia de un menor de 8 años. La víctima, de 20 años, es hija del detenido. A partir de ese momento, el hombre pasó a disposición judicial.

La joven violada en Lleida por su padre afirma que la obligaba a consumir alcohol y que no era la primera vez que abusaba de ella

La pruebas médicas han confirmado que tanto la joven como el padre, se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando la Guardia Urbana descubrió el abuso en plena calle.

