La joven violada en Lleida por su padre afirma que la obligaba a consumir alcohol y que no era la primera vez que abusaba de ella

La investigación de la presunta agresión sexual de un padre a su hija ocurrida la madrugada del domingo en Lleida sigue su curso y por el momento se ha confirmado que la joven de 21 años no se encontraba en plenas facultades psicomotrices, ya que tenía una alta cantidad de alcohol en sangre. Además, su padre de 40 años también habría consumido alcohol antes del abuso.

Ante esta nueva información, la chica ha asegurado que su progenitor la obligaba a beber para anular sus capacidades y podre abusar de ella sin dificultad, según anuncia 'Segre'. Tras esto, las autoridades continuaron pregunta a la joven por lo sucedido y confesó que no es la primera vez que esto sucede, que su padre había abusado de ella en otras ocasiones.

La violación ocurrió en la Llotja, en la avenida Tortosa, sobre la 3 de la madrugada y frenteal otro hijo del agresor, que tan solo tiene 8 años. El menor fue entregado por la autoridades a su madre, con la que se encuentra desde lo sucedido y la joven fue trasladado al hospital donde le realizaron distintos exámenes médicos.

Por su parte el agresorquedó en libertad bajo vigilancia y con una orden de alejamiento, la cual estipula que no se puede acercar a la joven en una distancia inferior a 200 metros y tampoco puede comunicarse con ella de ninguna manera. Algo que hoy ya ha incumplido, debido a que esta mañana se ha dirigido al domicilio familiar donde se encontraba la víctima y ha vuelto a ser detenido gracias a unos vecinos que han alertado a la policía.

La víctima, después de ser salvada por los agentes de seguridad y ser trasladada al hospital, comunicó ante la jueza encargada del caso que no era la primera vez que aquello sucedía, que su padre la había agredido sexualmente en varias ocasiones y que utilizaba el alcohol para poder manejarla mejor. Esto ha sido un gran paso en el que la joven cansada de su situación ha alzado al voz con valentía, algo que debe ser aplaudido ya que no es nada fácil.

Comunicado político

Ante estos terribles hechos el alcalde de Lleida, Félix Larrossa, se pronunció sobre la situación: "Analizaremos el núcleo familiar para ver cómo podemos actuar para proteger a las víctima y al menor de edad para ver porque se ha llegado a este punto". También confirmó que el caso se encuentra bajo la investigación de los Mossos d'Esquadra y que "las declaraciones de la víctima apuntan que no era la primera vez. Eso es lo que ha levantado todas las alarmas, entre otras cosas, porque es una familia normalizada. Y el entorno se tendrá que manifestar y nos tendremos que preguntar por qué pasan estas cosas". Un realidad que poco a poco sale a la luz.

Finalmente, Larrossa, ha trasladado el apoyo a la familia, condenando duramente la agresión y poniendo a su disposición todos los servicios municipales de atención y acompañamiento necesarios: "No hay lugar para la violencia sexual en nuestra ciudad. Continuaremos trabajando para garantizar que Lleida sea un espacio seguro, respetuoso y libre". Asimismo, el ayuntamiento reitera su compromiso por lograr una ciudad libre de violencia machista y anima a toda la pobalción a rechazar y denunciar todo tipo de agresión que vivan en su día a día.

