Efemérides de hoy 30 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de noviembre?

Tal día como hoy, un 30 de noviembre de 2016, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España anuncia que el escritor Eduardo Mendoza, una de las voces más destacadas de la narrativa contemporánea en lengua española, es distinguido con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, el reconocimiento literario más importante del mundo hispanohablante.

Nacido en Barcelona en 1943, Mendoza recibe el premio en reconocimiento a una trayectoria marcada por la renovación de la novela española, su capacidad para combinar humor, ironía y crítica social, y su notable maestría narrativa. El jurado destaca especialmente su habilidad para recuperar la tradición cervantina, integrando en su obra elementos satíricos, paródicos y un profundo sentido de la observación humana.

Entre sus novelas más emblemáticas se encuentran La verdad sobre el caso Savolta (1975), considerada un hito en el resurgimiento de la narrativa española tras la dictadura; El misterio de la cripta embrujada (1979); La ciudad de los prodigios (1986), retrato literario del desarrollo urbano y social de Barcelona; y Riña de gatos. Madrid 1936 (2010), obra con la que ganó el Premio Planeta.

El 30 de noviembre, pero de 1982, Michael Jackson lanza “Thriller”, el álbum más vendido de la historia de la música. Era su sexto álbum de estudio y la obra que revolucionaría para siempre la industria musical. Producido junto a Quincy Jones, “Thriller” combinó pop, rock, funk y R&B en un sonido innovador que redefinió los estándares del pop internacional. Su impacto no solo fue musical: los videoclips asociados, especialmente el de Thriller, transformaron el concepto del video musical en una obra cinematográfica y abrieron una nueva era en la televisión y la cultura pop.

Thriller obtuvo un éxito sin precedentes, convirtiéndose en el álbum más vendido de todos los tiempos, con cifras estimadas de más de 65 millones de copias en todo el mundo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 30 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 30 de noviembre?

1645.- Un terremoto destruye la catedral de Manila, erigida en 1614.

1872.- Inglaterra y Escocia disputan en el estadio del West of Scotland Cricket Club (Glasgow, Escocia), el primer partido internacional de fútbol de la historia.

1936.- Un fuego destruye el Crystal Palace de Londres, emblemático edificio de hierro y cristal construido para Exposición Universal de 1851.

1988.- Un tifón en Bangladesh deja más de 6.000 muertos.

2005.- Arranca en España la Televisión Digital Terrestre, TDT.

2019.- El jurado popular del caso Diana Quer declara culpable de rapto, asesinato y actos de contenido sexual a José Enrique Abuín Gey, ‘El Chicle’.

2022.- La compañía OpenAI lanza ChatGPT, un nuevo sistema de chat basado en inteligencia artificial.

2024.- Mueren en un ataque israelí en Gaza tres miembros de ‘World Central Kitchen’, la ONG del chef español, José Andrés.

¿Quién nació el 30 de noviembre?

1874.- Winston Churchill, estadista inglés.

1911.- Jorge Negrete, cantante y actor mexicano.

1937.- Ridley Scott, director de cine británico.

1960.- Gary Lineker, exfutbolista inglés.

1977.- Sonsoles Ónega, periodista española.

1978.- Gael García Bernal, actor mexicano.

¿Quién murió el 30 de noviembre?

1900.- Oscar Wilde, escritor irlandés.

1947.- Ernst Lubitsch, director de cine estadounidense de origen alemán.

2008.- Joan Baptista Humet, cantautor español.

2011.- Diego Puerta, torero español.

2013.- Paul Walker, actor estadounidense.

2018.- George H. W. Bush, expresidente de Estados Unidos.

¿Qué se celebra el 30 de noviembre?

Hoy, 30 de noviembre, se celebra el Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, Día Internacional de la Seguridad Informática, Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria y el Día del Influencer.

Horóscopo del 30 de noviembre

Los nacidos el 30 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco de Sagitario.

Santoral del 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre, se celebran los santos Andrés Apóstol, Constancio, Euprepes y Justina.