Tus toallas pueden ocultar miles de millones de bacterias: así debes lavarlas para evitar infecciones

La higiene en el hogar es clave para evitar enfermedades. Y en las toallas es donde más virus y bacterias se acumulan. Saber cómo tienen que lavarse, la temperatura adecuada y los compuestos de limpieza a utilizar son las claves para una colada perfecta.

La Ordenatriz nos cuenta como mantener las toallas usadas como nuevas, la clave está en el lavado

Mabel Redondo
Publicado:

Las toallas pueden albergar miles de millones de bacterias, hongos y virus; estos crecen en las telas de las prendas. En el caso de los virus respiratorios, estos pueden sobrevivir varios días en la misma tela, mientras que las bacterias se pueden mantener de dos a tres semanas.

Por eso se recomienda cambiarlas cada tres o cuatro usos o, como mínimo, una vez a la semana. Pero no solo hay que cambiarlas regularmente; también es importante lavarlas bien para eliminar los contaminantes que pueden causar infecciones; las más comunes son acné, foliculitis, conjuntivitis, infecciones de orina, etc.

Hablamos con Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como "la ordenatriz", que nos da los trucos para la colada perfecta: "Entre las prendas que introducimos y la parte superior de la lavadora nos tiene que quedar un palmo porque si no, sobrecargamos el eje del tambor".

Fuera virus en toallas

¿Cómo eliminar los miles de millones de bacterias que se impregnan en las toallas? "Con las toallas ya en el interior de la lavadora, le echamos un vaso de vinagre de limpieza y añadimos dos puñados de sal gorda o fina, da igual, después el detergente y listo".

¿Cómo conseguir que las toallas queden esponjosas y no ásperas como una lija? "Vamos a tender evitando el sol, tanto en verano como en invierno. Si no tenemos secadora, tendemos dentro de casa".

¿Cuál es la temperatura perfecta? "Lo primero es no mezclar colores, y siempre nos va a salir más barato poner ropa oscura a 30 grados y la clara a partir de 40 grados".

¿Cuánto tiempo? "La ropa de deporte, 30 minutos, pero el resto de colada es mejor ponerla de una hora a una hora y media".

Con estos trucos ahorraremos en la colada y le sacaremos una vida útil más prolongada a nuestras prendas.

