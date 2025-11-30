Rescatan a un niño que se había perdido en una playa de Oliva: estaba inconsciente y a 400 metros del puerto

El niño de 10 años que permaneció varias horas perdido en el litoral de Oliva, en Valencia, ha sido rescatado por el helicóptero de Salvamento Marítimo en el agua, a unos 400 metros del puerto de este municipio. El menor estaba inconsciente en el momento del rescate y ha sido reanimado. Tal y como ha detallado Salvamento Marítimo, el niño desapareció alrededor de las 17:30 horas del sábado en una playa.

El menor finalmente fue localizado a las 21:58 horas en el agua, a unos 400 metros de la costa, por el personal del helicóptero de Salvamento Marítimo.

Aunque inicialmente se encontraba inconsciente, pudo ser reanimado y trasladado directamente al hospital La Fe de València, donde llegó alrededor de las 22:15 horas y donde fue atendido por una fuerte hipotermia. Por el momento, el menor sigue ingresado con pronóstico reservado, tal y como han comunicado fuentes sanitarias.

El servicio de Salvamento fue solicitado desde el 112 alrededor de las 19 horas de este sábado, momento en el que se activó una lancha de la Cruz Roja y el helicóptero Helimer.

En ese momento ya se había establecido un amplio dispositivo de búsqueda con bomberos, unidades forestales, servicios caninos, drones y el servicio marítimo de la Guardia Civil, integrado por cerca de 80 personas, tal y como ha detallado el Ayuntamiento de Oliva.

Tal y como han comunicado fuentes municipales conocedoras de este suceso a EFE, no se tenía la certeza de que el menor se hubiese metido en el agua, motivo por el cual se activaron todos los mecanismos de búsqueda posibles.

Fue un rescate 'in extremis'

Ese rescate fue 'in extremis'. Así lo han detallado en el diario Levante-EMV. Además, fuentes del dispositivo de salvamento que participaron en el rescate del niño de 10 años han asegurado al mismo diario que si el menor "está un minuto más en el agua", "no locuenta".

El pequeño de 10 años desapareció en una zona de la playa Mitja Galta y se le buscó intensamente en la tarde del sábado. Al parecer, el menor, que padece TEA, estaba jugando en dicha zona cuando fue visto por última vez.

Encuentran al niño de 12 años desaparecido en el monte en Navarrés

Apenas 24 horas después de que un niño se extraviase en la playa de Oliva, otro menor ha desatado la preocupación y su ausencia ha activado a los equipos de emergencia en la zona de La Canal de Navarrés, en la provincia de Valencia.

El menor se ha extraviado poco antes de las diez de la mañana, en una zona del monte de Navarrés. Ante las primeras voces de alarma por la ausencia del menor, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha activado a sus especialistas del Grupo Especial de Rescate en Altura. Además, se han desplazado a la zona donde podría hallarse el menor más medios por tierra y aire. Concretamente, se han trasladado a la zona el helicóptero V-990, un jefe de sector, un coordinador forestal y brigadas y bomberos forestales, tanto del cuerpo provincial como de la Generalitat.

Alrededor de las 13:40 horas, han confirmando que el menor ha sido localizado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.