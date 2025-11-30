Muere un hombre de 46 años atropellado por su propio tractor en Monóvar, Alicante

Un hombre de 46 años ha muerto este sábado al ser arrollado por su propio tractor en el municipio alicantino de Monóvar. Así lo ha comunicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat Valenciana.

Tal y como han señalado las mismas fuentes, este suceso se ha producido alrededor de las 14:00 horas y hasta esta zona se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo ha podido confirmar la defunción.

Muere al volcar el tractor que conducía

Un hombre de 58 años ha muerto en la tarde del sábado en Villasequilla, Toledo, al volcar el tractor que conducía en una finca agraria de este municipio.

Tal y como han detallado desde el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del accidente les ha llegado en torno a las 16:13 horas de la tarde.

Rápidamente han movilizado a los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo para liberar el cuerpo del único afectado en el suceso y una UVI móvil cuyo equipo médico solo ha podido certificar su fallecimiento.

Accidente entre dos coches y un tractor

Una mujer murió este viernes en la colisión de dos coches con un tractor en la carretera ME-1, a la altura del kilómetro 34, en Ciudadela, Menorca, tal y como han detallado fuentes de SAMU 061.

Este suceso ha tenido lugar en torno a las 21.00 horas cuando la central de coordinación recibió el aviso del accidente de tráfico, que a consecuencia de la colisión con el tractor dejó a dos heridos atrapados en uno de los vehículos.

Finalmente, una mujer falleció y otro varón resultó herido con politraumatismo grave. Ese hombre tuvo que ser liberado por los bomberos y, posteriormente, trasladado al Hospital Mateu Orfila de Menorca.

Además, una mujer de 71 años ha sido trasladada a la clínica Juaneda con traumatismo menos grave. Por su parte, los tripulantes del tractor han salido ilesos del accidente.

Muere atropellado por su tractor

Un hombre ha muerto atropellado por su propio tractor en Burgos, concretamente en la localidad de Santa Gadea de Alfoz. El fallecido tenía alrededor de 80 años. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo del hombre sin vida.

Esa tragedia ocurrió durante la tarde. Alrededor de las 15:00 horas llegó un aviso al 112 en el que se informaba que un hombre de alrededor de 80 años había sido atropellado por su propio tractor en una casa ubicada en la localidad burgalesa de Santa Gadea de Alfoz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.