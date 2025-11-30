Cuatro inmigrantes muertos en un cayuco que se quedó sin comida cerca de Canarias

Salvamento Marítimo realizó este domingo una de las operaciones más duras de las últimas semanas tras localizar, a unos 30 kilómetros al sur de El Hierro, una embarcación a la deriva con más de cien personas a bordo. En el interior de esta barcaza, que llevaba varios días en el océano Atlántico sin comida ni agua, se hallaron cuatro personas fallecidas y varios ocupantes en estado de extrema debilidad.

La llegada de cayucos a las costas canarias continúa marcando un otoño especialmente complicado en la ruta atlántica. En esta ocasión, el hallazgo se produjo después de que el cayuco fuese divisado durante la noche en las inmediaciones del muelle de La Restinga, en El Hierro. Tras el aviso, los equipos de socorro se movilizaron para asistir a los supervivientes y recuperar los cuerpos de los fallecidos.

Los migrantes fueron trasladados a tierra, donde recibieron atención sanitaria y apoyo psicológico. Las condiciones del mar y el tiempo prolongado que la embarcación llevaba navegando sin provisiones agravaron el estado de varios ocupantes, algunos de los cuales presentaban síntomas severos de deshidratación y malnutrición.

"La cara más dura de la emergencia migratoria"

Es tragedia vivida en el mar ha tenido una rección inmediata por parte del Gobierno Canario. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó en redes sociales que esta nueva pérdida de vidas humanas vuelve a mostrar "la cara más dura de la emergencia migratoria" que vive el archipiélago. En un mensaje publicado en X, Clavijo lamentó que los avances logrados hasta ahora en materia migratoria "son insuficientes" para afrontar un fenómeno que continúa presionando a las islas.

"El drama humanitario sigue en la Frontera Sur y sigue esperando la coordinación de la Unión Europea y de España para una gestión migratoria integral", señaló el presidente autonómico. Según Clavijo, noticias como la de este domingo demuestran que la situación requiere una implicación más decidida y una estrategia sostenible que no recaiga únicamente en los territorios fronterizos.

Un llamamiento a mayor coordinación

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, se expresó en la misma línea. También a través de X, Domínguez subrayó que lo ocurrido evidencia que aún se está lejos "de una respuesta suficiente y a la altura de las vidas humanas". Sus palabras llegan en un momento en el que el archipiélago vuelve a registrar picos de llegadas, especialmente desde las costas de África Occidental.

"Nuestra tierra afronta este domingo, una vez más, el drama humanitario que supone la ruta migratoria entre África y Canarias", escribió Domínguez. El vicepresidente insistió en que la muerte de varias personas en un cayuco que se dirigía a las islas demuestra la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de prevención, rescate y acogida. "Noticias como esta evidencian que aún estamos muy lejos de una respuesta suficiente", concluyó.

La ruta atlántica, una de las más mortíferas

La ruta migratoria entre África y Canarias se mantiene como una de las más peligrosas del mundo debido a las largas distancias sobre mar abierto, la falta de medios de navegación adecuados y la acción de las mafias que organizan las salidas. Cada año, miles de personas se embarcan en cayucos y pateras que parten principalmente desde Senegal, Mauritania o zonas del Sáhara Occidental, expuestas a la deshidratación, los temporales y el riesgo de naufragio.

Aunque España y la Unión Europea han reforzado en los últimos meses la cooperación con países emisores y de tránsito, lo ocurrido este domingo evidencia que los esfuerzos aún no consiguen frenar las salidas ni garantizar la protección de quienes emprenden el viaje.

Mientras continúan los trabajos de identificación de los fallecidos y la atención a los supervivientes, la isla de El Hierro vuelve a convertirse en escenario de un drama que se repite con demasiada frecuencia.