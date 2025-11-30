Galicia: un lugar para vivir mejor... y durante más tiempo

Para vivir... Galicia. Y para vivir más años... también. Los últimos datos sitúan a esta comunidad en el top de las regiones españolas con más esperanza de vida, y la colocan en el primer puesto del podio en cuanto al número de habitantes que han llegado a los 100 años.

De hecho, es bastante habitual ver a personas celebrar su siglo de vida, rodeados de los suyos, en los medios de comunicación gallegos. Podemos verlo en la provincia de Lugo, pero la palma se la lleva la de Ourense, sobre todo la comarca de Terras de Celanova.

Allí, en menos de 5 minutos, hemos dado con varios vecinos que conocen tanto a hombres como a mujeres que superan esta edad. Como un señor de 113 años en Ramirás, que nos aseguran que está en buena forma física, o una señora de 105 en Ramirás, con poca movilidad "pero todo el sentidiño".

Los "secretos de la eterna juventud"

Son varios los "secretos de la eterna juventud" que permiten que en Galicia sea de lo más normal encontrarse con personas de más de 100 años en sus aldeas. Y ver, además, que gozan de una salud envidiable para su edad.

Por un lado: su patrón alimentario, la dieta atlántica, caracterizada por el consumo de alimentos frescos, de temporada, y de proximidad, en muchos casos de la propia huerta.

Numerosas investigaciones consideran la dieta atlántica como un factor que podría explicar en buena parte la mayor longevidad de la población gallega en comparación con otros territorios de la península. Pescados y mariscos, frutas, verduras, legumbres, patatas, cereales, castañas, aceite de oliva... y huevos y carnes procedentes de animales criados en libertad... son alimentos fundamentales para conseguir cumplir un siglo.

Por otro lado ese estilo de vida tan propio de las aldeas: tranquilo, rodeado de aire puro, lejos de la contaminación, y con una vida activa, a menudo relacionada con la propia alimentación. En muchas zonas rurales del interior las personas mayores cultivan sus propios alimentos, crían a sus propios animales... y eso los mantiene en constante actividad.

Galicia podría ser nueva "zona azul" mundial

La alta concentración de centenarios en Galicia ha llevado a que la región se esté estudiando como posible nueva "zona azul" del mundo, un distintivo con el que en la actualidad se reconoce a cinco áreas geográficas reconocidas por tener una longevidad excepcional.

De ser así, se sumaría a Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), la isla de Okinawa (Japón), la península de Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (California, EE. UU.).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.