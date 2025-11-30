Noticias de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

La manifestación del PP en Madrid, la tensión en Venezuela o las alertas de la AEMET por frío y nieve, entre las noticias que marcan la jornada de hoy domingo 30 de noviembre.

Manifestación Madrid

Miles de asistentes en la concentración en Madrid convocada por el PP bajo el lema "Efectivamente: ¿mafia o democracia?". El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la "corrupción" que rodea al Gobierno y al PSOE y asegura que no es un error puntual y que el 'sanchismo' tiene que salir del Gobierno. El líder de los populares ha vuelto a exigir elecciones y se ha dirigido a todos los partidos del arco parlamentario.

Venezuela

Después de que el presidente de Estados Unidos declarara cerrado el espacio aéreo de Venezuela, su presidente, Nicolás Maduro, ha ordenado un plan para todos los ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero.

AEMET

Alerta por nevadas en la provincia de León que afectará especialmente a las carreteras y que van acompañadas de temperaturas bajas y precipitaciones débiles. Se espera que las temperaturas mínimas se alcancen al final del día.

