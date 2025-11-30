Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 30 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

La manifestación del PP en Madrid, la tensión en Venezuela o las alertas de la AEMET por frío y nieve, entre las noticias que marcan la jornada de hoy domingo 30 de noviembre.

Manifestación Madrid

Miles de asistentes en la concentración en Madrid convocada por el PP bajo el lema "Efectivamente: ¿mafia o democracia?". El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la "corrupción" que rodea al Gobierno y al PSOE y asegura que no es un error puntual y que el 'sanchismo' tiene que salir del Gobierno. El líder de los populares ha vuelto a exigir elecciones y se ha dirigido a todos los partidos del arco parlamentario.

Venezuela

Después de que el presidente de Estados Unidos declarara cerrado el espacio aéreo de Venezuela, su presidente, Nicolás Maduro, ha ordenado un plan para todos los ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero.

AEMET

Alerta por nevadas en la provincia de León que afectará especialmente a las carreteras y que van acompañadas de temperaturas bajas y precipitaciones débiles. Se espera que las temperaturas mínimas se alcancen al final del día.

La Generalitat pide ayuda a la UME para controlar el foco de peste porcina tras encontrar otros 8 jabalíes muertos

Imagen de jabalíes en el campo

Imagen de archivo de un barco de Salvamento Marítimo llegando al puerto de La Restinga, en El Hierro

Cuatro inmigrantes muertos en un cayuco que se quedó sin comida cerca de Canarias

Noticias de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

Imagen del Hospital La Fe de Valencia

Rescatan a un niño que se había perdido en una playa de Oliva: estaba inconsciente y a 400 metros del puerto

Jubilados
GALICIA

Galicia, un lugar para vivir mejor... y durante más tiempo

Imagen de un operativo de la Guardia Civil en Mallorca
Violencia machista

Herida grave tras ser apuñalada por su expareja en Costitx, Mallorca

Imagen de jabalíes en el campo
Peste porcina

La Generalitat pide ayuda a la UME para controlar el foco de peste porcina tras encontrar otros 8 jabalíes muertos

Esos ocho animales muertos se suman a los seis ya encontrados en la zona de la sierra de Collserola.

Tractor en el campo
Atropello

Muere un hombre de 46 años atropellado por su propio tractor en Monóvar, Alicante

El suceso tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas y la unidad del SAMU confirmó la defunción del varón.

Accidente en Cabezón de la Sal

Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años tras un accidente en Cabezón de la Sal, Cantabria

La Ordenatriz nos cuenta como mantener las toallas usadas como nuevas, la clave está en el lavado

Tus toallas pueden ocultar miles de millones de bacterias: así debes lavarlas para evitar infecciones

El escritor Eduardo Mendoza

Efemérides de hoy 30 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de noviembre?

