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¿Por qué va el Papa al Santiago Bernabéu? ¿Cómo será la visita y quién le acompañará?

El papa León XIV viajará a España por primera vez y 15 años después de la última visita de un Santo Padre. Además, participará en un evento en el estadio Santiago Bernabéu.

El Papa León XIV asistirá a un evento en el Santiago Bernabéu

El Papa León XIV asistirá a un evento en el Santiago BernabéuEFE/Reuters/Antena 3

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La visita del papa León XIV a Madridincluirá al estadio Santiago Bernabéu, feudo del Real Madrid, un lugar al que ya acudió Juan Pablo II el 3 de noviembre de 1982, durante su primer viaje apostólico a España.

El evento del Papa en el Santiago Bernabéu

Será el lunes 8 de junio cuando el papa León XIV participe en un evento en el estadio del Real Madrid.

Horas antes, el Papa almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica y a las 18:00 horas visitará la Catedral de Santa María de la Almudena para realizar una oración y homenaje a la Virgen.

Ya sobre las 19:00 horas tendrá lugar un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu. En este acto no faltará la magia, la música y las procesiones de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Jesús de Medinaceli a pie de campo. El evento estará presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo.

Dividido en varios bloques

Pese a que el pontífice no llegará hasta las 19:00 horas, el encuentro comenzará a las 16:30 y las puertas del estadio se cerrarán a las 17:00 h. El primer bloque lo abrirá 'El Pulpo', en un arranque pensado para que los asistentes se reconozcan y conecten unos con otros.

Después llega el bloque de presentación, en el que se mostrará quiénes son y qué hacen las personas y comunidades que forman la Iglesia que camina en Madrid.

El tercer bloque, previo a la llegada del Papa, estará centrado en la Virgen de la Almudena, figura que une a todos los madrileños y vínculo entre las diócesis de la Provincia Eclesiástica. Será en ese momento cuando se contemplará una imagen inédita: la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli procesionarán juntos sobre el césped del Bernabéu.

Música y artistas invitados

Acompañarán al papa y a las decenas de miles de asistentes figuras como Jorge Blass, Valiván, El Pulpo, Íñigo Quintero, Santi Rodríguez, Diana Navarro, La Voz del Desierto, OzoresP, Luispo, Guilleproff, David Bustamante y Daniel Diges. Algunos ofrecerán actuaciones en solitario y otros pondrán su voz junto al gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, una agrupación compuesta por 1.000 cantantes -300 de ellos niños-, junto a 70 músicos y 100 bailarines, tal y como informó la Diócesis de Madrid en su página web.

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