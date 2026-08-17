Cae una organización asentada en Menorca con casi tres kilos de droga y más de 237.000 euros

La Guardia Civil ha desarticulado en Menorca un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. La operación, denominada 'THOR', se ha saldado con cuatro detenidos y el desmantelamiento de dos de los principales puntos de distribución de estupefacientes de la zona de levante de la isla.

Los arrestados son cuatro hombres, tres de nacionalidad española, de 62, 60 y 42 años, y un ciudadano colombiano de 33. Según la investigación, la organización tenía su base en Sant Lluís y distribuía sustancias principalmente en Mahón, Es Castell y el propio Sant Lluís.

Dos puntos de distribución desmantelados

La investigación comenzó hace seis meses, después de que los agentes analizaran distintos partes de servicio que apuntaban a una actividad continuada de tráfico de drogas. Los investigadores concluyeron que se trataba de una estructura organizada y con una importante capacidad de distribución.

La Guardia Civil sostiene además que el principal investigado utilizaba a personas de su entorno familiar para dificultar la localización de la droga y ocultar los beneficios obtenidos con su venta. Según los agentes, algunos de ellos habrían actuado como testaferros para facilitar el blanqueo del dinero.

El dispositivo culminó el pasado 11 de agosto con cinco registros: uno en Ciutadella, otro en Es Castell, una nave industrial en el polígono de Sant Lluís y dos fincas situadas también en este municipio.

237.500 euros y droga incautada

En los registros, los agentes incautaron de 237.500 euros en efectivo, 850 gramos de cocaína y dos kilos de marihuana. También localizaron 16 teléfonos móviles, 5 vehículos, una embarcación, una báscula de precisión y un arma simulada, además de otros elementos presuntamente utilizados para la distribución de las sustancias.

Los cuatro detenidos pasaron a disposición judicial el 12 de agosto. El supuesto cabecilla, de 42 años, ingresó en prisión bajo fianza. Para el resto se decretó la retirada de los pasaportes y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

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