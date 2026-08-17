El Gobierno habilitará cuatro espacios en Ceuta para 1.500 migrantes ante la falta de plazas

El Gobierno habilitará cuatro nuevos espacios de atención humanitaria en Ceuta con capacidad para acoger a unas 1.500 personas migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva registrada a finales de julio. La cifra, sin embargo, queda muy por debajo de las más de 4.000 plazas que serían necesarias para atender la situación actual.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de "varios dispositivos de atención humanitaria, de carácter temporal y extraordinaria" para hacer frente a la situación derivada de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.

Los cuatro espacios seleccionados serán el aparcamiento del embolsamiento de Loma Colmenar, cedido por el Gobierno de Ceuta, las instalaciones de la hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del guano.

En conjunto, estos dispositivos permitirán habilitar alrededor de 1.500 plazas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado en unos 5.000 los migrantes que todavía permanecen en Ceuta, aunque el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, eleva esa cifra hasta las 8.000 personas.

Vivas reclama más respuesta al Gobierno

El anuncio se produce el mismo día en que Vivas ha criticado la que considera una "falta de respuesta adecuada" por parte del Gobierno central ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad.

El presidente ceutí ha señalado que han llegado más de 75.000 migrantes desde Marruecos y ha dado al Ejecutivo un plazo de 30 días antes de solicitar una reunión con los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para trasladarles la situación de la ciudad.

Vivas ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa convocada apenas una hora antes de su reunión con la ministra Elma Saiz.

Siete ministros abordan la crisis

La situación de Ceuta también se ha abordado este lunes en una reunión del Gobierno en la que han participado siete ministros y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

En la reunión han participado, además, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha participado en la videoconferencia después de desplazarse este domingo a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación sanitaria.

García ha descartado que exista un "colapso sanitario", aunque ha reconocido que algunas áreas se encuentran "especialmente tensionadas", entre ellas las urgencias y las plantas de medicina interna y quirúrgicas. Según sus datos, los servicios sanitarios han atendido a 5.800 migrantes durante los últimos 15 días.

Sanidad reclama espacios seguros

Durante su visita a Ceuta, García también ha reprochado al Gobierno de la ciudad autónoma que todavía no haya habilitado espacios seguros para alojar a los migrantes y facilitar el control sanitario.

La ministra ha defendido que disponer de instalaciones adecuadas permitiría realizar un seguimiento de las personas atendidas y actuar ante posibles brotes de enfermedades.

"A mí me duele que no haya espacios habilitados y que el Gobierno de Ceuta no estuviera lo suficientemente ágil", ha señalado García, que ha advertido de la importancia de garantizar unas condiciones adecuadas de higiene, alimentación y acceso al agua, así como de disponer de espacios de aislamiento cuando sea necesario.

La ministra ha asegurado que el Gobierno central está actuando "desde el minuto uno" y ha defendido la búsqueda de "soluciones compartidas" con la ciudad autónoma. También ha señalado que el Ministerio de Defensa pondrá a disposición de Ceuta espacios públicos para contribuir a la respuesta ante la emergencia humanitaria.