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El método Sudoku para hacer la maleta: 9 prendas y más de 27 looks

El truco viral que triunfa en redes permite multiplicar las combinaciones, ahorrar espacio y viajar con un equipaje mucho más ligero.

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El método Sudoku para hacer la maleta: 9 prendas y más de 27 looks | Antena 3 Noticias

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Diana Mora
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Hacer la maleta puede convertirse en uno de los momentos más complicados antes de comenzar un viaje. Elegir qué llevar, intentar anticiparse a todos los planes y evitar el temido "por si acaso" suele acabar con un equipaje mucho más grande de lo necesario.

Ahora, el denominado método Sudoku se presenta como una alternativa para organizar la ropa de forma práctica y conseguir un gran número de estilismos sin tener que llenar la maleta. La clave está en seleccionar únicamente nueve prendas que puedan combinarse entre sí, y nos daría para meterlo todo en una maleta pequeña para cinco días de viaje.

La técnica consiste en distribuir esas nueve piezas en una cuadrícula de tres por tres. Cada fila debe incluir una prenda de la parte superior, otra de la parte inferior y una tercera que funcione como capa. De esta manera, las diferentes piezas pueden intercambiarse y dar lugar a más de 27 looks.

Eli Simó, consultora de imagen de 'The Image House', explica que el objetivo es precisamente escoger prendas que sean versátiles y funcionen juntas. "El método Sudoku consiste en elegir nueve prendas que combinen todas entre ellas y colocarlas en cuadrícula", señala.

La organización no termina en la elección de la ropa. A la hora de guardar las prendas, también es importante optimizar el espacio. Simó recomienda colocarlas de la manera más plana posible y prestar especial atención a las esquinas de la maleta para aprovechar cada centímetro.

En el otro lado del equipaje pueden colocarse los complementos, como los cinturones, que rodearían la maleta para ocupar menos. Una forma sencilla de mantenerlos ordenados sin que ocupen demasiado espacio y, al mismo tiempo, evitar que queden zonas desaprovechadas.

El resultado es una maleta más organizada y con muchas más posibilidades de las que podría parecer a primera vista. Con solo nueve prendas seleccionadas estratégicamente, el método permite disponer de numerosas combinaciones para distintos momentos del viaje sin necesidad de cargar con un armario entero.

Así, el Sudoku aplicado a la moda se convierte en una fórmula sencilla para preparar el equipaje: menos prendas, más combinaciones y una organización que ayuda a viajar de forma más cómoda y ligera.

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