Un muerto y dos heridos tras caer una farola sobre una parada de autobús en Mallorca

Un turista de nacionalidad siria, de 36 años, ha fallecido este lunes por la tarde en Valldemossa (Mallorca) después de que un autobús del servicio interurbano TIB golpeara una farola que terminó cayendo sobre varias personas que esperaban en una parada.

El accidente se produjo sobre las 15:42 horas. Los servicios médicos del SAMU 061 atendieron al hombre, que sufrió lesiones incompatibles con la vida y falleció en el acto.

Su pareja, una mujer de 30 años, también fue asistida por los sanitarios debido a una crisis de ansiedad. Además, una mujer de 42 años, residente en Mallorca, sufrió un trauma torácico de carácter menos grave y fue trasladada en ambulancia al hospital Juaneda.

La conductora del autobús también necesitó asistencia por un episodio de pánico tras el accidente.

Otro accidente con una farola en Año Nuevo

El suceso de Mallorca se produce meses después de otro incidente relacionado con una farola, ocurrido en la mañana del día de Año Nuevo de 2026 en la plaza de Galicia de Vilagarcía de Arousa.

Según las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales, un joven se encaramó a una farola ornamental situada en el centro de la plaza mientras varias personas observaban la escena. Tras alcanzar la parte superior de la luminaria, se colocó sobre los brazos que sostenían los puntos de luz.

Cuando intentó bajar, se agarró a una de las tres cabezas de hierro de la farola. El anclaje cedió y uno de los brazos se rompió, provocando que el joven cayera al vacío mientras todavía sujetaba el fragmento metálico.

Varias personas acudieron a auxiliarlo tras el impacto y una ambulancia se desplazó hasta el lugar para atenderlo. El joven sufrió la fractura de un dedo de la mano y de un tobillo.

El incidente también provocó daños en el mobiliario urbano, ya que la farola quedó inutilizada y tuvo que ser retirada para su posterior reparación. La Policía Local de Vilagarcía instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y evaluar los desperfectos.