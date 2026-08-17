Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

SUCESO

Un muerto y dos heridos tras caer una farola sobre una parada de autobús en Mallorca

Una turista resulta herida y la conductora del autobús sufre un ataque de pánico después de que el vehículo golpeara la luminaria en Valldemossa.

Imagen de archivo de una farola

Imagen de archivo de una farola Pexels

Publicidad

Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

Un turista de nacionalidad siria, de 36 años, ha fallecido este lunes por la tarde en Valldemossa (Mallorca) después de que un autobús del servicio interurbano TIB golpeara una farola que terminó cayendo sobre varias personas que esperaban en una parada.

El accidente se produjo sobre las 15:42 horas. Los servicios médicos del SAMU 061 atendieron al hombre, que sufrió lesiones incompatibles con la vida y falleció en el acto.

Su pareja, una mujer de 30 años, también fue asistida por los sanitarios debido a una crisis de ansiedad. Además, una mujer de 42 años, residente en Mallorca, sufrió un trauma torácico de carácter menos grave y fue trasladada en ambulancia al hospital Juaneda.

La conductora del autobús también necesitó asistencia por un episodio de pánico tras el accidente.

Otro accidente con una farola en Año Nuevo

El suceso de Mallorca se produce meses después de otro incidente relacionado con una farola, ocurrido en la mañana del día de Año Nuevo de 2026 en la plaza de Galicia de Vilagarcía de Arousa.

Según las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales, un joven se encaramó a una farola ornamental situada en el centro de la plaza mientras varias personas observaban la escena. Tras alcanzar la parte superior de la luminaria, se colocó sobre los brazos que sostenían los puntos de luz.

Cuando intentó bajar, se agarró a una de las tres cabezas de hierro de la farola. El anclaje cedió y uno de los brazos se rompió, provocando que el joven cayera al vacío mientras todavía sujetaba el fragmento metálico.

Varias personas acudieron a auxiliarlo tras el impacto y una ambulancia se desplazó hasta el lugar para atenderlo. El joven sufrió la fractura de un dedo de la mano y de un tobillo.

El incidente también provocó daños en el mobiliario urbano, ya que la farola quedó inutilizada y tuvo que ser retirada para su posterior reparación. La Policía Local de Vilagarcía instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y evaluar los desperfectos.

Vídeo: Rescatan a un perro de un pozo de seis metros de profundidad en Barcelona

Los bomberos rescatan a un perro en Girona.

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una celda

Muere un preso al incendiarse su celda en Huelva

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos d'Esquadra hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 42 años en Lleida y detienen al conductor

Imagen de archivo de una piscina

Una niña francesa de dos años y un niño británico de cuatro en estado grave tras sufrir sendos ahogamientos

Imagen de archivo de una farola
SUCESO

Un muerto y dos heridos tras caer una farola sobre una parada de autobús en Mallorca

Antena 3 Noticias accede en exclusiva al vídeo de la recuperación del fusil del triple crimen de Isla Cristina
CRIMEN

Antena 3 Noticias accede en exclusiva al vídeo de la recuperación del fusil del triple crimen de Isla Cristina

Imagen de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil
Menorca

Cae una organización asentada en Menorca con casi tres kilos de droga y más de 237.000 euros

La operación, denominada 'Thor', se ha saldado con cuatro detenidos y el desmantelamiento de dos puntos de distribución de estupefacientes.

maleta de viaje
Organización

El método Sudoku para hacer la maleta: 9 prendas y más de 27 looks

El truco viral que triunfa en redes permite multiplicar las combinaciones, ahorrar espacio y viajar con un equipaje mucho más ligero.

Coche de la Guardia Civil

Detenida una mujer como presunta autora de la muerte de su pareja en Sevilla

Unos migrantes llegan a un punto de distribución de alimentos gestionado por Luna Blanca, una ONG con sede en Ceuta.

El Gobierno habilitará cuatro espacios en Ceuta para 1.500 migrantes ante la falta de plazas

Imagen de los efectos de una riada en Manzanedo de Valdueza, León

Los vecinos de Manzanedo de Valdueza piden soluciones tras la muerte de dos mujeres por la riada: "Este año arrastró todo"

Publicidad