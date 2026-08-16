Arranca el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer que estranguló a sus tres hijos

El 24 de enero de 2023, Patrick Clancy sale de casa para comprar medicina y cena. Cuando regresa se encuentra a su mujer gravemente herida, y a sus tres hijos sin vida. Lindsay habría acabado con su vida y posteriormente se habría lesionado con un cuchillo y tirado por la ventana de su casa.

Clancy está acusada de tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses. Las autoridades sostienen que los niños murieron estrangulados con bandas de ejercicio en la vivienda familiar de Duxbury el 24 de enero de 2023. Clancy se declaró no culpable por no estar plenamente en sus facultades mentales a la hora del asesinato.

Una defensa basada en la psicosis posparto

La defensa sostiene que Clancy atravesaba una grave crisis psiquiátrica después del nacimiento de su tercer hijo. Sus abogados argumentan que padecía psicosis posparto, además de otros problemas de salud mental, y que llegó a experimentar alucinaciones auditivas.Según la defensa, Clancy había buscado ayuda médica en repetidas ocasiones, recibió distintos tratamientos farmacológicos y llegó a ser ingresada brevemente en un hospital psiquiátrico. Los abogados también sostienen que determinados medicamentos y una atención médica insuficiente pudieron agravar su estado.En los últimos días del juicio, varios testimonios se han centrado precisamente en su tratamiento, sus síntomas y las conversaciones que mantuvo con profesionales de salud mental antes de la tragedia.

La Fiscalía sostiene que hubo planificación

La Fiscalía presenta una interpretación muy diferente. Los fiscales reconocen que Clancy tenía problemas de salud mental, pero sostienen que eso no le impedía comprender lo que estaba haciendo. Entre las pruebas presentadas se encuentran búsquedas realizadas desde su teléfono relacionadas con alucinaciones, psicosis, suicidio, medicamentos y otros temas psicológicos. Los fiscales también han señalado que, poco antes de los asesinatos, Clancy habría enviado a su entonces marido fuera de casa, un comportamiento que consideran compatible con una acción planificada.

La Fiscalía también ha vuelto a plantear durante el juicio la posibilidad de que el intento de suicidio posterior a la muerte de los niños pudiera haber sido fingido o formar parte de una estrategia para evitar las consecuencias de los asesinatos. La defensa rechaza esa interpretación.

Un caso que va más allá del crimen

El proceso ha generado un amplio debate sobre la salud mental materna y, especialmente, sobre la capacidad del sistema sanitario para detectar y tratar a tiempo trastornos psiquiátricos graves después del parto. Uno de los elementos centrales del juicio es determinar hasta qué punto los síntomas de Clancy afectaban a su percepción de la realidad en el momento de los hechos. El caso no discute únicamente qué ocurrió, sino también si una persona que atraviesa una psicosis grave puede ser considerada legalmente responsable de sus actos.Clancy sobrevivió al intento de suicidio posterior a las muertes y quedó parapléjica. Actualmente permanece bajo atención médica mientras continúa el proceso judicial.

Un juicio todavía abierto

El juicio comenzó formalmente a finales de julio de 2026 y se prevé que dure varias semanas. Durante las primeras jornadas, el jurado escuchó el testimonio de Patrick Clancy, entonces marido de Lindsay, además de declaraciones de agentes de policía, profesionales sanitarios y otros testigos. Por el momento, no existe veredicto. El desenlace dependerá de la valoración que haga el jurado popular de las pruebas sobre los asesinatos y, especialmente, del estado mental de Clancy cuando murieron sus hijos. Si se la considera culpable se enfrentaría a cadena perpetua. El caso se ha convertido así en uno de los procesos criminales más seguidos de Massachusetts, no solo por la gravedad de los hechos, sino por el complejo debate que plantea sobre enfermedad mental, maternidad, tratamiento psiquiátrico y responsabilidad penal.