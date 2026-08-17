Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Pensiones

Alemania aprueba una pensión de 10 euros al mes para los niños de entre 6 y 18 años

El objetivo es que los jóvenes acumulen un patrimonio propio a lo largo de los años y aprendan desde pequeños como funciona la previsión financiera en los mercados de capitales.

Billete de 10 euros

Billete de 10 euros Archivo

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Una nueva medida ha llegado a Alemania para quedarse, y es que el Gobierno del país teutón aprobó este pasado miércoles el proyecto de ley de la 'pensión de inicio temprano'.

Una nueva ley que básicamente consiste en que el Estado pagará 10 euros al mes a los ciudadanos alemanes que tengan entre 6 y 18 años para su jubilación privada.

Esta medida ya fue puesta sobre la mesa el pasado diciembre en el marco de un proyecto de ley más amplio para reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán. El ingreso de 10 euros puede ser complementado con ingresos de los padres a una cuenta de inversión individual que podrán crear para sus hijos.

El vicecanciller y ministro de finanzas, Lars Klingbeil, justificó la decisión explicando que "Los jóvenes acumularán un patrimonio propio a lo largo de los años y aprenderán desde una edad temprana cómo funciona la previsión financiera en los mercados de capitales"

"Hoy en día, esto depende con demasiada frecuencia de la situación económica de la familia. Esta desigualdad suele prolongarse hasta la vejez. Queremos cambiarlo" añadió

Una vez cumplida la mayoría de edad, la cuenta pasará al sistema de previsión privada para la jubilación, que cuenta con ventajas fiscales en el país germano, por lo que los rendimientos que genere estarán exentos de impuestos hasta el comienzo de la fase de cobro.

Como regla general, el capital subvencionado no se podrá retirar antes de cumplir los 65 años y se podrán realizar aportaciones adicionales de hasta 6.840 euros al año. El Ministerio de Finanzas calcula que, solo con las aportaciones del Estado, la cuenta alcanzaría aproximadamente 2.200 euros al llegar a los 18 años.

Sin realizar ninguna aportación adicional, esa cantidad podría convertirse en unos 53.000 euros al llegar a la edad jubilación llegando incluso a los 107.000 euros si además los padres aportaran 10 euros al mes.

La pensión de inicio temprano empezará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para los niños nacidos en 2020. A partir de 2027, cada año se incorporará la generación que cumpla seis años en ese momento.

La IA china gana terreno mientras Estados Unidos reacciona para mantener el liderazgo en el sector

Inteligencia Artificial

Publicidad

Mundo

Imagen de una escultura funeraria en un cementerio mientras el humo se eleva sobre una instalación de Wildberries

Ucrania lanza uno de los mayores ataques aéreos contra Rusia desde el inicio de la guerra

Pánico en pleno vuelo que obliga a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Múnich (Alemania) tras reventar las ruedas

Pánico en pleno vuelo al aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Múnich (Alemania) tras salirse de la pista al despegar

Imagen de archivo de un rayo

Un turista de 30 años muere tras ser alcanzado por un rayo mientras escalaba

Billete de 10 euros
Pensiones

Alemania aprueba una pensión de 10 euros al mes para los niños de entre 6 y 18 años

Coche y agente de policía en Argentina
Tragedia familiar

Muere un hombre tras chocar con un camión al volver del tanatorio de su hermana

Arranca el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer que estranguló a sus tres hijos
Caso Lindsay Clancy

Arranca el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer que estranguló a sus tres hijos

El juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos pequeños en enero de 2023, continúa en Plymouth Superior Court, en Massachusetts, más de tres años después de una tragedia que conmocionó a Estados Unidos. El proceso gira principalmente en torno a una pregunta: ¿Clancy actuó con responsabilidad criminal o se encontraba gravemente afectada por una enfermedad mental?

VÍDEO: Terremoto en Indonesia
Terremoto

Las increíbles imágenes de los servicios de rescate tras el terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

El seísmo que sacudió este sábado la isla de Flores, está dejando 53 fallecidos y cientos de heridos.

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados Unidos

Un tiroteo masivo deja un muerto y cuatro heridos durante un concierto al aire libre

Bomberos trabajando en la zona del accidente

Al menos 12 muertos en el accidente de un autobús turístico en Hungría

Imagen de archivo de un minibús.

Mueren siete personas y otras nueve resultan heridas tras volcar un minubús de camino a una fiesta familiar

Publicidad