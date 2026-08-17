Alemania aprueba una pensión de 10 euros al mes para los niños de entre 6 y 18 años

Una nueva medida ha llegado a Alemania para quedarse, y es que el Gobierno del país teutón aprobó este pasado miércoles el proyecto de ley de la 'pensión de inicio temprano'.

Una nueva ley que básicamente consiste en que el Estado pagará 10 euros al mes a los ciudadanos alemanes que tengan entre 6 y 18 años para su jubilación privada.

Esta medida ya fue puesta sobre la mesa el pasado diciembre en el marco de un proyecto de ley más amplio para reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán. El ingreso de 10 euros puede ser complementado con ingresos de los padres a una cuenta de inversión individual que podrán crear para sus hijos.

El vicecanciller y ministro de finanzas, Lars Klingbeil, justificó la decisión explicando que "Los jóvenes acumularán un patrimonio propio a lo largo de los años y aprenderán desde una edad temprana cómo funciona la previsión financiera en los mercados de capitales"

"Hoy en día, esto depende con demasiada frecuencia de la situación económica de la familia. Esta desigualdad suele prolongarse hasta la vejez. Queremos cambiarlo" añadió

Una vez cumplida la mayoría de edad, la cuenta pasará al sistema de previsión privada para la jubilación, que cuenta con ventajas fiscales en el país germano, por lo que los rendimientos que genere estarán exentos de impuestos hasta el comienzo de la fase de cobro.

Como regla general, el capital subvencionado no se podrá retirar antes de cumplir los 65 años y se podrán realizar aportaciones adicionales de hasta 6.840 euros al año. El Ministerio de Finanzas calcula que, solo con las aportaciones del Estado, la cuenta alcanzaría aproximadamente 2.200 euros al llegar a los 18 años.

Sin realizar ninguna aportación adicional, esa cantidad podría convertirse en unos 53.000 euros al llegar a la edad jubilación llegando incluso a los 107.000 euros si además los padres aportaran 10 euros al mes.

La pensión de inicio temprano empezará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para los niños nacidos en 2020. A partir de 2027, cada año se incorporará la generación que cumpla seis años en ese momento.