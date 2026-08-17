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Los Mossos d'Esquadra hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 42 años en Lleida y detienen al conductor

Las autoridades le han detenido por un delito de homicidio imprudente, otro de omisión del deber de socorro y por dar positivo en el control de alcoholemia.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra. Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han encontrado muerto a un hombre de 42 años en el asiento del acompañante delantero de un coche volcado en el canal de Urgell, en Golmés (Lleida), y han detenido por homicidio imprudente al conductor, que acabó huyendo del lugar y dio positivo en el control de alcoholemia.

A las 19:49 horas del domingo las autoridades recibieron, por parte de la Policía Local, la alerta de la presencia de un vehículo volcado en el interior del canal d'Urgell, en la zona del camino de Sant del Duran, tal y como han informado este lunes el Servicio Catalán de Tráfico y los Mossos d'Esquadra.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, retiraron el coche del canal y comprobaron que en su interior había una persona fallecida en el asiento del pasajero delantero y que la puerta del conductor estaba entreabierta, pero sin nadie más en los alrededores.

Los Mossos estuvieron haciendo batidas de búsqueda por la zona al conductor y finalmente, sobre las 23:00 horas, lo hallaron en su casa en Mollerussa, presentando algunas lesiones del accidente y bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

De esta forma, las autoridades le detuvieron por un delito de homicidio imprudente, otro de omisión del deber de socorro debido a que se fue del lugar sin asistir a su acompañante y sin avisar a nadie de lo ocurrido, y por dar positivo en el control de alcoholemia, según han informado a EFE fuentes policiales.

Este lunes el detenido ha pasado a disposición judicial; es un hombre de 34 años de nacionalidad rumana.

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