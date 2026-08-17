Antena 3 Noticias accede en exclusiva al vídeo de la recuperación del fusil del triple crimen de Isla Cristina

El suceso ocurrió alrededor de las diez de la noche. Dos individuos que circulaban en moto abrieron fuego a bocajarro contra varias personas en plena calle. Entre las víctimas hay dos mujeres, una madre y su hija, que estaba embarazada. También murió un menor de 16 años que, según la investigación, no tenía relación con ellas.

Los tres fallecieron en el acto y sus cuerpos quedaron tendidos en la vía pública. El tiroteo dejó además dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

Tras el ataque, los presuntos autores huyeron en motocicleta hasta un pinar cercano. Allí, el vehículo quedó calcinado y se originó un pequeño incendio que los propios vecinos ayudaron a sofocar.

Esta mañana, la Guardia Civil acordonó la zona para realizar una inspección. En las imágenes exclusivas de Antena 3 Noticias se observa cómo los agentes de Policía Científica custodian el fusil de asalto localizado junto a la moto quemada, una de las principales pruebas del caso.

La investigación continúa abierta para identificar y localizar a los responsables. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas entre clanes rivales. Mientras avanzan las pesquisas, Isla Cristina permanece fuertemente vigilada por la Policía.