Mueren dos mujeres y dos menores resultan heridos tras una riada en Manzanedo de Valdueza, en León

Este fin de semana el municipio de Manzanedo de Valdueza (León) ha vivido una de las peores riadas que recuerdan. Una tromba de agua provocó un desprendimiento en el monte y el agua y el barro desbordaron una reguera que atravesó el pueblo situado en la comarca de El Bierzo, León. Dos mujeres de 60 y 80 años han fallecido, mientras que dos menores resultaron heridos y un varón estaba desaparecido y finalmente fue encontrado ileso, según confirmó Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos se produjeron alrededor de las ocho de la tarde cuando el 112 recibía varias alertas de que se estaba produciendo una riada y un deslizamiento de tierra y que tres personas estaban siendo arrastradas por el agua. Más tarde, el aviso se trasladó a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Además, Protección Civil activó un helicóptero de rescate que acudió al lugar de los hechos.

El alcalde de Ponferrada, Marco Moala, ha lamentado el fallecimiento de las dos mujeres y añadía que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se aseguraron de recorrer casa por casa para comprobar que no había ninguna persona desaparecida. Asimismo, explicaba que había que comprobar de manera rigurosa las circunstancias que originaron esta fuerte riada.

Debido a los daños ocasionados, las carreteras de Carracedo de Compludo, Peñalba de Santiago y el acceso a Manzanedo de Valdueza permanecen cortadas al tráfico por el momento. La Policía Municipal está regulando los accesos a las zonas afectadas y la Brigada de Obras trabaja sobre el terreno para solucionar todas las incidencias a la mayor brevedad.

Los vecinos no salen de su asombro, repitiendo una y otra vez: "Es horrible, es horrible" ya que recuerdan la oleada de incendios vividos en León el año pasado. Recuerdan que el año pasado fue con el fuego, motivo que les obligó a escapar de sus viviendas. Los habitantes de la zona afirman: "Nosotros ahora mismo no podemos ni abrir la puerta porque se metió lodo".

¿Qué ocurrió exactamente?

Según los vecinos, la lluvia comenzó de forma aparentemente normal, pero en pocos minutos se transformó en una avalancha de agua que empezó a arrastrar materiales por la ladera. La fuerza de la corriente afectó al pueblo, inundando viviendas, bodegas y arrastrando vehículos. La riada también llegó a la localidad de Bouzas donde algunos coches se vieron desplazados por la corriente, pero, afortunadamente, no hay que lamentar víctimas.

Motivos de la riada

Algunos expertos han asegurado que la gravedad de la riada ha podido deberse a los incendios forestales ocurridos el pasado año y esto ha ocasionado una pérdida de vegetación. Este hecho reduce la capacidad del terreno para absorber el agua y que se quede retenida en el suelo. Esta hipótesis es la que está cobrando más fuerza y es la que ha podido favorecer el corrimiento de tierra.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, declaraba en su perfil de X: "No hay palabras para una tragedia así. Todo nuestro afecto y cercanía". Así como ha querido mandar un sentido pésame a las familias de las víctimas a través de la misma red social. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala ha decretado tres días de luto oficial en todo el municipio en memoria de las dos mujeres fallecidas y ha garantizado ayudas para devolver la normalidad a las zonas afectadas lo antes posible.