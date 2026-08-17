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Detenida una mujer como presunta autora de la muerte de su pareja en Sevilla

Los primeros indicios sugieren que el hombre habría muerto a causa de una herida por arma blanca.

Coche de la Guardia Civil

Coche de la Guardia Civil Ministerio del Interior

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Alejandro Lorente
Publicado:

Una mujer de 33 años ha sido detenida como presunta autora de la muerte de su pareja, un hombre de 36 años, en una vivienda rural del término municipal de Estepa, Sevilla, según ha informado la Guardia Civil.

Por el momento, se desconocen las circunstancias precisas de este homicidio ocurrido este domingo y que, según las primeras indagaciones, se habría producido por arma blanca.

La arrestada se encuentra en dependencias de la Guardia Civil y es probable que pase a disposición judicial este martes, ha añadido la fuente.

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Un hombre fue detenido en Gijón el pasado domingo acusado de agredir con un arma blanca a su expareja por la espalda en plena calle, según informaba este domingo la Fiscalía de Área de Gijón.

Según adelantaba El Comercio, la víctima caminaba por la avenida de Gaspar García Lavinia, cuando fue sorprendida y atacada por la espalda. Más tarde, sufrió varias heridas de arma blanca "en el hombro y la mejilla", y una de ellas cerca del ojo. Tras lo ocurrido, el presunto agresor se dio a la fuga, pero horas más tarde "terminó entregándose a la comisaría".

El arrestado tenía vigente una orden judicial que le prohibía acercarse y comunicarse con la víctima. Tras su detención, la Fiscalía pidió al tribunal de instancia de Gijón, plaza número 4, su entrada en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El Ministerio Público considera que existen indicios de riesgo de fuga, y de que el detenido pueda volver a actuar contra la mujer, por lo que reclaman esta medida cautelar mientras avanza la investigación. De forma provisional y a la espera de que el procedimiento avance, la Fiscalía atribuye al arrestado un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, además de otro de quebrantamiento de condena.

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