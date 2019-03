Coincidiendo con este 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, la Policía Nacional nos advierte de que desconfiemos de supuestos 'chollos' que se ofertan en páginas desconocidas de Internet o por particulares a través de webs de compra-venta y anuncios en plataformas muy utilizadas.

Bajo el lema: ¡Que no te hagan el lío!, los agentes han colgado en su canal de Youtube un vídeo con consejos útiles para evitar estas estafas.

Los 'ganchos' preferidos ahora por los timadores son, sobre todo, smartphones, aparatos electrónicos, videojuegos y supuestas gangas ofertadas por particulares en páginas de compra-venta. Los estafadores hacen también supuestas ofertas de empleo muy atractivas que nunca llegan a buen puerto.

Destacan entre los engaños ya clásicos el de los falsos procesos de 'casting' para modelos de pasarela, show business y similares, la venta de réplicas de calidad como si fueran productos auténticos o los conocidos como 'productos milagro'.

Entre los consejos que nos da la Brigada de Investigación Tecnológica para evitar el fraude on line, están: tener un antivirus de confianza instalado y un firewall, ser precavido al comprar 'on line', no atender jamás un mail de 'phising' o revisar de forma periódica las cuentas corrientes para detectar así pagos indeseados o extraños cobros.