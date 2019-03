¿Qué falló dentro del recinto Madrid Arena?

Asistentes al concierto y familiares alegan que se vendieron entradas por encima del aforo del Madrid Arena. Desde la organización lo niegan y el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, argumenta que los accesos de salida funcionaron con "normalidad".



La muerte de tres jóvenes por culpa de una avalancha en el recinto Madrid Arena ha puesto encima de la mesa un debate sobre si se cumplen la normativa en este tipo de eventos y fiestas. Muchos de los asistentes y familiares acusan a la empresa organizadora, FSm Group, de vender entradas por encima del aforo del recinto.

"Según entré no podía dar un paso sin chocar con alguien"

Esta circunstancia junto al hecho de que los accesos de salida no funcionaron con normalidad, según algunos asistentes, han puesto en tela de juicio la organización del este evento.



"Mi hijo ya sabía a través de las redes sociales que se estaban vendiendo más entradas del aforo", señala el padre de uno de los asistentes. Un joven asistente a la fiesta confirma el exceso de aforo en el Madrid Arena: "Según entré no podía dar un paso sin chocar con alguien. Era exagerado la gente que había".



Esta versión contrasta con la de la organización. Según el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, en ningún momento la venta de entradas superó el aforo del recinto.



"El aforo de la instalación es de 10.600 y según nos comunica la empresa organizadora del evento se vendieron 9.650 entradas", señala Villanueva.



El otro punto de conflicto fueron las salidas del Madrid Arena. Muchos acusan a FSm Group de no hacer funcionar de forma correcta el sistema de salida. Pero en este punto también hay discrepancias.



Según el vicealcalde de Madrid, "no se produjo ningún problema con los accesos de salida del recinto porque estos se utilizaron con normalidad por los asistentes del concierto a la finalización del mismo".



No fueron las únicas infracciones que pudieron verse dentro del Madrid Arena. A través de Twitter, muchos asistentes se preguntan cómo alguien pudo meter una bengala o un petardo. Además, en las imágenes de la fiesta puede verse una colchoneta hinchable tamaño XXL volando por encima del público.



Miguel Ángel Villanueva pide cautela hasta que la investigación no determine que falló, si es que hubo algo que no fue correcto.



"Hasta que no sepamos lo que ha ocurrido no podremos determinar si el dispositivo de seguridad de control de acceso ha funcionado o no", afirma Villanueva.



FSm Group, la empresa encargada del evento, es la misma que reabrió en 2005 la mítica y trágicamente conocida Alcalá 20, en la que fallecieron 82 personas hace 38 años.