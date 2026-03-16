El psiquiatra forense José Carlos Fuertes, sobre el crimen de Francisca Cadenas: "El móvil podría ser un deseo sexual que ha permanecido tras el asesinato"

El psiquiatra forense, José Carlos Fuertes, interviene en 'Espejo Público' para ayudar a esclarecer el caso de Francisca Cadenas, que desapareció en extrañas circunstancias en 2017 en Hornachos (Badajoz) y, casi una década después, se han hallado sus restos óseos en el patio de sus vecinos.

"Estamos ante unos psicópatas de tomo y lomo, dos mentes perturbadas de difícil recuperación", explica Fuertes sobre la personalidad de los hermanos detenidos por el presunto asesinato de Francisca.

Las conversaciones grabadas de los hermanos

Ante las grabaciones que la UCO consiguió de los dos hermanos en las que, sobre todo, unos de ellos aparece en un contexto sexualizado, hablando además de las partes intimas de la víctima, el especialista forense explica que, tal y como se comenta, el móvil podría ser ese deseo sexual que "ha permanecido imperturbable con el paso del tiempo, incluso después del asesinato".

La manera de conversar entre ellos, Fuertes la relaciona con que, para los presuntos asesinos, se trata de "un acto que les supuso claramente un cambio en su vida, un acto de cierta jactancia y prepotencia" que por lo que se ha podido escuchar de lo que hablaban, también concluye que significa una evidente "cosificación de la victima".

En loshallazgos que se encontraron en el patio del domicilio, que era muy cercano al de Francisca, pudieron observarse los restos de la víctima amordazados y con la boca tapada, hecho que Fuertes explica con "un deseo de contacto sexual con la victima postrado, y con una violencia extrema" que califica entre el "sadismo" y la "impulsividad" de los detenidos.

"Es una investigación que debería haberse hecho antes"

El psiquiatra forense confiesa "seguir teniendo muchos interrogantes desde el punto de vista criminalístico" a cerca de este caso del que no llega a comprender, la tardía actuación y la entrada, repentina, en juego de la UCO. "Me extraña que se descubra todo en cuestión de dos o tres días, es una investigación que debería haberse hecho antes", añade.

La falta de un registro inicial del domicilio de los hermanos detenidos, le parece extraña. A pesar de que las autoridades han explicado la falta de elementos que probaran cierta parte del caso para acceder a ese registro, Fuertes objeta que le "sigue sorprendiendo que en esa investigación inicial no se hiciera una inspección ocular de el domicilio de esos dos sujetos extraños que estaba a un palmo" de la casa de Francisca.

Fuertes hace referencia al pequeño núcleo urbano en el que se han desarrollado los hechos, donde dice entender que es complicado darle credibilidad a ciertos "comentarios que a veces no son del todo fidedignos". A pesar de ello, insiste en que "hubo un acto de sadismo importante, en el que además de un golpe inicial, hubo más ruidos que, en una población como Hornachos, se debían conocer". "Me sigue sorprendiendo que todo haya pasado tan silente y que ahora de repente se vea todo tan claro", concluye.

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