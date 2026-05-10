Detenida una pareja acusada de obligar a su hija de 16 años a casarse en contra de su voluntad en Valencia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 50 años, y a una mujer, de 44, por un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, tras obligar a su hija, de 16 años, a casarse en su país de origen en contra de su voluntad en Valencia.

Matrimonio sin consentimiento

La investigación fue llevada a cabo por parte de agentes adscritos a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, después de conocer, a través de su centro educativo, que una menor iba a ser enviada por sus padres a su país natal forzadamente para casarse con un hombre, según informó la Policía en un comunicado.

Los agentes comprobaron de manera efectiva la veracidad de los hechos y lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores. También, los investigadores han averiguado que los progenitores de la joven la tenían aislada y le prohibían relacionarse con otras personas. Además de salir del domicilio, excepto para ir a clase. La adolescente no tenía móvil, ya que sus padres se lo habían quitado y le han agredido en alguna ocasión.

Pidió ayuda en el instituto

Los oficiales han confirmado que la menor se encontraba en una situación de "gran vulnerabilidad" y que ella misma había pedido ayuda a los responsables de su centro educativo al enterarse de que sería enviada a su país natal para contraer matrimonio con un hombre con el que sus padres habrían pactado la unión.

La menor ha sido puesta al amparo de la protección de los Servicios Sociales, como dictaminó el Ministerio Fiscal. En paralelo, la Policía Nacional ha identificado, localizado y detenido a los padres de la joven como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

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