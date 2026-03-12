Estas son las claves del caso de Francisca Cadenas: nueve años desaparecida, dos detenidos y un hallazgo perturbador

La desaparición de Francisca Cadenas, uno de los casos que durante años ha marcado a la localidad pacense de Hornachos, ha dado un giro decisivo. Nueve años después de que se perdiera su rastro, la Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en la vivienda de dos hombres detenidos corresponden a la mujer.

El hallazgo se produjo tras el registro de la casa de los hermanos Julián y Manuel 'Lolo' González, arrestados esta semana en el marco de la investigación. Los restos se encontraban ocultos bajo el suelo de la vivienda.

La confirmación de los análisis biológicos supone un avance en un caso que durante casi una década estuvo marcado por la falta de pistas y el paso del tiempo.

La noche de la desaparición

Francisca Cadenas desapareció el 9 de mayo de 2017 en Hornachos, un municipio de menos de 4.000 habitantes. Aquella noche había pasado la tarde cuidando a la hija de unos amigos.

Cuando los padres de la niña acudieron a recogerla, Francisca salió a acompañarlos hasta el coche. Eran cerca de las once de la noche. Después de recorrer apenas unos metros desde su casa, desapareció.

La última vez que se la vio fue en un callejón cercano a su vivienda. El último testigo fue un vecino llamado Carlos, un trabajador temporero que en un primer momento fue considerado sospechoso, aunque más tarde quedó descartado por los investigadores.

También se investigó al matrimonio al que Francisca había acompañado hasta el coche, Adelaida y Antonio, pero tampoco se encontraron indicios contra ellos.

Un pueblo movilizado durante años

La desaparición generó una gran movilización en Hornachos. Vecinos y voluntarios participaron en batidas de búsqueda en distintos puntos del municipio y sus alrededores.

Las autoridades revisaron incluso pozos del pueblo mediante cámaras especiales en busca de alguna pista.

Desde el primer momento se descartó que Francisca hubiera abandonado el lugar de forma voluntaria. Había salido de casa sin teléfono móvil, sin llaves y sin cartera. Vivía con su marido y sus tres hijos.

Vecinos bajo sospecha

Los hermanos Julián y Manuel 'Lolo' González residían a pocos metros del lugar donde se perdió la pista de la mujer. Su vivienda se encontraba en el recorrido entre el callejón donde fue vista por última vez y la casa familiar.

A pesar de ello, nunca fueron señalados oficialmente como sospechosos durante los primeros años de investigación. No tenían antecedentes y mantenían una relación cordial con la familia de la víctima. Incluso uno de ellos asistió a la boda de uno de los hijos de Francisca.

Sin embargo, algunos detalles generaron dudas entre los familiares. Según su relato, la noche de la desaparición Julián se negó a abrir la puerta cuando acudieron a preguntar por Francisca y aseguraron haber escuchado ruidos de un taladro en el interior de la casa.

Un caso reabierto por la UCO

La investigación quedó archivada en 2019 ante la falta de pruebas. Pese a ello, la familia nunca dejó de reclamar que el caso se revisara.

En 2024, siete años después de la desaparición, el procedimiento se reabrió con la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los investigadores reconstruyeron los movimientos de aquella noche y centraron su atención en el tramo donde Francisca fue vista por última vez.

A partir de febrero de 2026, la investigación se intensificó con nuevas diligencias en la calle donde vivía la mujer y con la sospecha de que podría haber vecinos implicados.

El hallazgo que cambia el caso

El registro de la vivienda de los dos hermanos detenidos se realizó esta misma semana. Durante la inspección, los agentes levantaron el suelo de un espacio que conecta con la planta superior de la casa.

Allí encontraron restos óseos enterrados que llevaban ocultos desde hacía nueve años. Los análisis biológicos realizados posteriormente han confirmado que pertenecen a Francisca Cadenas.

En Hornachos se han decretado tres días de luto tras conocerse la noticia. El caso continúa bajo secreto de sumario mientras los investigadores tratan de esclarecer qué ocurrió exactamente aquella noche de mayo de 2017.

